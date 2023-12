Lee Junho anuncia concierto solista en Seúl

Lee Junho, reconocido actor y miembro del grupo 2PM, está listo para dar un nuevo paso en su exitosa carrera con el anuncio de un concierto como solista.





Bautizado como "The Day We Meet Again", el concierto tendrá lugar los días 13 y 14 de enero del próximo año en el Gimnasio Interior de Jamsil, ubicado en el distrito de Songpa, Seúl.

La promoción del evento ha optado por un póster que presenta a Junho en una pose reflexiva, creando una atmósfera melancólica que subraya su inigualable carisma. Este concierto viene a ser la continuación de su exitosa gira solista en Japón durante julio y agosto de este año, y representa su primer espectáculo solista en Corea desde la presentación de "JUNHO THE BEST IN SEOUL" en marzo de 2019.

Asimismo, este año Junho ha cosechado éxitos significativos, incluyendo su participación en el programa "King the Land" de JTBC, que logró posicionarse en primer lugar en Netflix en la categoría de televisión global. Además, completó con éxito su gira "JUNHO THE MOMENT 2023", donde mantuvo encuentros con fans en ocho regiones de Asia: Taiwán, Macao, Filipinas, Malasia, Indonesia, Hong Kong, Singapur y Tailandia.

La venta anticipada de entradas para el concierto solista de Junho está programada para los días 18 y 19 de diciembre a las 8:00 p.m. Va dirigida exclusivamente a los miembros de su club oficial de fans, HOTTEST, a través de Interpark. La venta general de entradas comenzará el 20 de diciembre a la misma hora.