Con nombre propio: Kim Jun Su

Estos días Kim Jun Su es conocido por ser uno de los actores de teatro musical más populares y taquilleros del país, pero todavía hay muchos que le recuerdan por su veta de cantante. No es de extrañar, pues fue integrante de uno de los grupos más representativos de la segunda generación de artistas de K-Pop, Dongbang Sinki, más conocido como TVXQ.

Kim Jun Su nació en 1986 en Goyang, provincia de Gyeonggi. Parecía destinado a navegar en el mundo musical y del entretenimiento, pues ya desde sexto grado de primaria creó un grupo masculino de baile con talento suficiente como para salir en el periódico local. Entró como aprendiz en la agencia SM Entertainment en 1998, una de las principales discográficas de Corea. Posteriormente, debutó en 2003 con el nombre artístico Xiah Junsu en el quinteto TVXQ. Eligió el nombre Xiah como abreviatura de pronunciar Asia en inglés, con el objetivo de triunfar y convertirse en una estrella en todo el continente. Su nombre artístico fue una premonición y la banda superó las barreras nacionales, convirtiéndose en uno de los grupos de ídolos más famosos de la industria musical coreana. Su popularidad era tan grande que eran conocidos como los reyes del pop coreano, pero después de su cuarto álbum, Jun Su y otros dos integrantes dejaron la banda tras entablar una batalla judicial con la agencia por cláusulas injustas en el contrato. La segunda etapa de la carrera de Kim Jun Su comenzó en 2010, esta vez con el trío masculino formado con los exintegrantes de TVXQ, es decir con Hero Jae Joong y Micky Yoo Chun, ahora bajo el nombre de JYJ. En este periodo pasaron a llamarse solo “Xia”, aunque posteriormente optó por “Jun Su” en sus álbumes en solitario. Es reconocido como cantante de primer nivel, con una voz dinámica y estable, así como por una gran técnica y su capacidad de expresar emociones como ningún otro.





Su gran talento no pasó inadvertido y en 2010 logró el papel de protagonista en el musical “Mozart”. Las más de 40.000 entradas de aforo se agotaron en tan solo 20 minutos. Su don actoral recibió críticas favorables, incluso por el compositor de la obra, Sylvester Levay, quien lo calificó como “el Mozart perfecto”. No en vano, ese año ganó el premio al mejor actor revelación y a la popularidad en los Premios Musicales de Corea, y dos años más tarde se alzó con el galardón a Mejor Actor de Teatro Musical al interpretar a la muerte en la obra “Elisabeth”. Quizá algunos piensen que la fama le llegó por un golpe de suerte, pero la realidad es que detrás de su trayectoria hay un denso historial de constante trabajo y ganas de mejorar y obtener el reconocimiento del público. De hecho, confiesa que no toleraba ni el mínimo error en sus actuaciones, y siempre se esforzó al máximo en cada momento, en cada actuación y en cada espectáculo. En una entrevista de 2023, repasaba su trayectoria por los escenarios, donde acumuló cinco años como cantante y trece como actor de teatro musical. Ahora que su estancia en los teatros supera a la de los conciertos y programas musicales de televisión, esta leyenda del K-pop apuesta por la industria del teatro musical, pero sin dejar totalmente de lado su faceta como cantante solista.