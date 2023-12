TWS, grupo hermano de SEVENTEEN, anuncia su esperado debut

El mundo del K-Pop está a punto de recibir una nueva sensación: TWS, conocido como el grupo hermano de SEVENTEEN, prepara su debut oficial el próximo 22 de enero de 2024. Esta revelación fue anunciada a través de su cuenta oficial en redes sociales, donde TWS compartió el cronograma de promoción de su primer mini álbum titulado "Sparkling Blue".

Según el calendario, TWS iniciará su viaje musical con el pre lanzamiento de "Oh Mymy : 7s" el 2 de enero, dando comienzo a una serie de contenidos que irán desvelando progresivamente.

El 4 de enero los fans podrán conocer más a fondo a cada uno de los seis miembros del grupo a través de tráileres individuales (TWS : FIRST TIME), a los que seguirá la publicación de fotos oficiales en tres días distintos: 8, 9 y 11 de enero. Además, el 10 de enero revelarán las canciones del álbum de debut.

Los fans de TWS tendrán la ocasión de disfrutar de un medley de highlights el 15 de enero, ofreciendo un adelanto del ambiente general del álbum de debut que promete dar una muestra del innovador género "Boyhood Pop", una mezcla fantástica y sensorial que capta historias de juventud. Continuando con la promo, el grupo lanzará teasers oficiales los días 17 y 18 de enero.

Además, TWS abrirá un pop-up store que estará abierto del 18 al 31 de enero, espacio que ofrecerá una ocasión única para conocer más de cerca al grupo mediante exhibiciones y experiencias interactivas.

TWS, un sexteto dinámico bajo la tutela de Pledis Entertainment, es la primera banda masculina que la agencia presenta en nueve años, desde el debut de SEVENTEEN. El nombre del equipo, un acrónimo de "TWENTY FOUR SEVEN WITH US", encapsula la idea de "estar siempre con TWS", y usa los números 24 y 7 para simbolizar "todos los momentos".