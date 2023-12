TWICE despide 2023 en Fukuoka y anuncia sorpresas para 2024

TWICE está listo para cerrar con broche de oro su serie de conciertos del año con un espectáculo final programado para el 28 de diciembre en el PayPay Dome de Fukuoka, Japón, según confirmó JYP Entertainment. Cabe destacar que estos conciertos no ponen fin a su quinta gira mundial "READY TO BE", sino más bien concluyen los eventos programados para 2023.

El año que acaba vino repleto de logros significativos para TWICE. En mayo, se convirtió en el primer grupo femenino de K-Pop en actuar en el Estadio Nagai de Osaka y en el Estadio Ajinomoto de Tokio, toda una proeza que continuaron en junio y julio, agotando todas las entradas del Estadio SoFi de Los Ángeles y del Estadio MetLife de Nueva York, un hito sin precedentes para un grupo femenino.

En noviembre, TWICE llevó su espectáculo al Estadio Marvel en Melbourne, Australia, y recientemente, el 23 de este mes, cautivaron a sus fans en el Estadio Internacional de Jakarta, en Indonesia.

Sin embargo, el trayecto de TWICE no culmina en Fukuoka. El grupo ya tiene planes para el año entrante, que comenzará con la presentación de su nuevo sencillo "I GOT YOU", previsto para el 2 de febrero a las 2 p.m. Este lanzamiento marca el inicio de actividad para 2024, además de continuar su gira mundial con escalas en Ciudad de México, Sao Paulo en Brasil y Las Vegas en Estados Unidos durante febrero y marzo.