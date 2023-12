Con nombre propio: Lee Jung Hoo

Los grandes fichajes de los equipos deportivos generan siempre interés entre el público, y más cuando los traspasos son de las principales ligas del mundo. El beisbolista Lee Jung Hoo es uno de ellos, pues a finales de 2023 firmó un contrato con los Gigantes de San Francisco por seis años valorado en 113 millones de dólares, que incluye una cláusula de salida tras la cuarta temporada. La noticia del traspaso a las Grandes Ligas de Béisbol de Estados Unidos del joven jugador estuvo en boca de muchas personas, pues el deporte de lanzamiento y bateo de pelota es el más popular y con más seguidores en el país.

Lee Jung Hoo nació en 1998 en la ciudad de Nagoya en Japón cuando su padre, el legendario beisbolista Lee Jong Beom, jugaba con el equipo de béisbol profesional de Chunichi Dragons. Su padre fue uno de los mejores robadores de bases de la liga nacional, a tal punto que se ganó el apodo del “hijo del viento”. No es de extrañar pues que el joven jugador de 25 de años fuese apodado en los comienzos de su trayectoria profesional como “nieto del viento”. Desde muy pequeño, Lee Jung Hoo mostró buen talento con el balón y jugaba al fútbol los fines de semana, además de practicar otros deportes como golf, natación y patinaje de velocidad sobre pista corta. Pero fue en tercer grado de primaria cuando empezó a seguir los pasos de su padre y se dedicó exclusivamente al béisbol. En sus años de secundaria, confiesa que entrenaba duro todas las noches porque no quería manchar el nombre de su padre. En aquellos tiempos era conocido y referido como “hijo de Lee Jong Beom”, y no por su nombre. Sin embargo, todo empezó a cambiar y la sombra de su famoso padre comenzó a alejarse en 2017, al ser seleccionado por el equipo profesional Kiwoom Heroes en la primera ronda del Draft de la liga coreana. Con un bateo poderoso, fue elegido como Novato del Año en su año debut, tras lograr un promedio de bateo de .324, 2 jonrones y 47 carreras. Posteriormente, mejoró de forma notable sus habilidades como bateador y defensa, llegando a alzarse con el título del Jugador Más Valioso durante cinco años consecutivos, además de lograr el Guante de Oro en la posición de jardinero en el mismo periodo, entre 2018 y 2022.





ⓒ YONHAP News

Después de jugar 85 partidos en 2023 con la camiseta del equipo Kiwoom Heroes, acumulando un promedio de bateo de .318, 6 jonrones y 45 carreras, el astro del béisbol coreano tuvo que perder el resto de la temporada en julio por una lesión en el tobillo. Con todo, el jardinero coreano llega a las Grandes Ligas de Béisbol de Estados Unidos tras mostrar un gran desempeño en Corea, destacando por su capacidad de poner la pelota en juego. Se encuentra ante un nuevo comienzo y un gran desafío, pero si logra trasladar sus excelentes habilidades de defensa y bateo también a los estadios de las Grandes Ligas, no cabe duda que su nombre brillará en el mundo del deporte de bate y pelota.