‘Birth’ & Han Hae In

Birth (나의 피투성이 연인)





Una mujer escucha inexpresiva y sin mover ni una pestaña las indicaciones que le da la obstetra en voz seca. Escena siguiente: la misma mujer traga de una vez el whisky que se sirvió. Al lado, una botella medio vacía. Entonces la cámara muestra el viaje de ese líquido con 40% de alcohol desde la boca y a través del esófago de la mujer, hasta llegar en cuestión de segundos a su estómago. Inmediatamente la cámara retrocede y lo que llena la pantalla es el vientre abultado de una mujer en sus últimas semanas de embarazo. Ella es Yu Jaeyi.





Jaeyi es una joven y prometedora escritora. Su primera novela publicada se convirtió en un bestseller y su editora la está animando encarecidamente a seguir escribiendo. En lo personal, lleva una relación con Geonu, su apuesto y cariñoso novio, que trabaja como profesor de inglés en una academia privada y aspira a asumir el cargo de director ahí donde enseña, aunque las oportunidades que tiene para lograrlo son escasas al ser relegado cada vez que se incorporan al cuerpo docente personas con mejor formación que él, con diploma de universidades más prestigiosas que la suya. Jaeyi, por su parte, es una mujer de mente inquieta y encuentra consuelo escribiendo ficción. A ella poco le importan el éxito o la fama. Pues lo que más le interesa es escribir obras de calidad, siendo esta actitud casi una obsesión, aunque familiar en muchos artistas o creadores. Y por eso rechaza el matrimonio, sobre todo porque está convencida de que la maternidad tendrá un impacto destructivo en su carrera como escritora.





La película ‘Birth’, de la directora Yoo Ji Young, aborda el hecho, tan natural pero que en entornos sociales convencionales no es tomado tan naturalmente, de que no todas las mujeres desean ser madres y que el embarazo puede ser una experiencia insoportable y extremadamente indeseable. Pues no siempre o no para todos resulta una bendición que no deja lugar para otras reflexiones o estados de ánimo que la felicidad o la satisfacción como las mujeres son educadas y presionadas a percibirlo.





ⓒ D.O. CINEMA

Rostros del cine coreano: Han Hae In





Han Hae In inició su carrera actoral en el teatro y en el cine debutó en 2016, al protagonizar un cortometraje titulado ‘Momo (모모)’. De esta primera etapa de su filmografía la obra que más destaca es ‘Contigo en el cine (너와 극장에서)’, una película ómnibus compuesta por tres episodios creados por tres diferentes directores de 2017. El episodio que contó con la actuación de Han es ‘Hacia el cine’ de la cineasta Yoo Ji Young. Dicho esto el primer largometraje de Han Hae In fue ‘Ghost Walk (밤의 문이 열린다)’, una cinta que mezcla thriller y fantasía estrenada en 2019.





De entre las películas independientes que llegaron a la cartelera en 2019, ‘Ghost Walk’ logró resultados taquilleros relativamente satisfactorios al acaparar el interés de los cinéfilos por la atención que recibió en varios festivales de cine, como el de Cine Independiente de Seúl y el Festival Internacional de Cine Fantástico de Bucheon, donde fue galardonada con el Premio del Público.





Podría decirse que ‘Ghost Walk’ pertenece a la segunda etapa de la carrera de Han Hae In, fase en la que esta actriz comenzó a ganar reconocimiento entre realizadores de cine independiente y a tener cierta presencia en festivales de cine. Sin embargo, aún entonces rodaba más cortometrajes que largometrajes, pues fue apenas a partir del año 2021 que adquirió mayor voz y empezó a asumir papeles protagónicos en películas largas. Así, solo en 2021 estrenó tres largometrajes y un cortometraje, obteniendo excelentes valoraciones de la crítica por todas esas obras. De ellas la que consiguió mejores resultados en términos tanto de crítica como de taquilla es ‘Midsummer Madness (생각의 여름, Locura en pleno verano)’, invitada a la sección competitiva de cine coreano del Festival Internacional de Cine de Jeonju 2020.