"Regret of the Times", el emblemático tema de Seo Taiji and Boys, será reinterpretado por aespa.

"Regret of the Times", un tema de rock alternativo del cuarto álbum de Seo Taiji and Boys, lanzado en 1995, destacó por su crítica a la clase privilegiada, algo que llevó al tema a enfrentar la censura de la Comisión de Ética en Espectáculos de Corea.

Como forma de protesta, Seo Taiji decidió incluir solo la versión instrumental del tema en el álbum. Esa decisión, unida a una campaña de firmas impulsada por los fans, fue clave para abolir el sistema de censura previa de discos en 1996, consolidando la figura de Seo Taiji como ícono cultural en Corea.

Posteriormente, en 1996 y tras la disolución del grupo, "Regret of the Times" fue lanzada con su letra completa.

La versión de aespa estará disponible en las plataformas de música online el 15 de enero a las 6 p.m. Es la primera vez que un grupo femenino de K-pop reinterpreta un tema de Seo Taiji, cuyas canciones han sido versionadas por artistas como BTS, Younha, Suran o Sung Si Kyung.