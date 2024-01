Shim Ah Jin, “Hermana mayor (Segunda parte)”

ⓒ Getty Images Bank

Ahí viene Jeong Mu-wun.

Como siempre, iba caminando con la mirada fija en el suelo y los hombros encorvados. Todavía no nos había descubierto. Yo quería dejarlo todo y escapar para tomar una cerveza fría en algún lado.

¿Quién es este joven tan trivial? ¿Por qué mi hermana y yo queremos provocarlo? Nos preocupaba que su indiferencia hacia nosotras distorsionara el tiempo.





저기, 정무운이 온다.

평소처럼 땅에 시선을 두고 어깨를 구부정하게 구부린 채 걸어 올라오고 있다.

우리는 아직 그의 눈에 띄지 않는다.

나는 다 집어치우고 그 자리를 떠나 시원하게 맥주라도 한잔 들이켜고픈 기분이다.

도대체 이 하찮은 청년이 뭐란 말인가?

어째서 언니와 나는 이 사람이 동요하기를 바라는가?

우리는 정무운이 우리를 의식하지 않음으로 인해

모든 시간이 뒤틀려버릴까 봐 불안해하고 있다.









Entrevista a la crítico literaria Jeon So Yeong:

La historia presenta a tres diosas que luchan por el orden jerárquico entre ellas. Una de las gemelas maneja la suerte, y la otra la desgracia, mientras que la joven hermanastra es la diosa del amor. En cierto modo, la suerte, la desgracia, y el amor tienen que ver con el destino. Pero, a diferencia de la suerte y la desgracia, que actúan con fines claramente definidos, el amor puede traer fortuna o desgracia. Jeong Mu-wun es solo un ser humano miserable y agotado. Ni siquiera las diosas pueden leer nada en sus ojos, ni pueden comprender qué hay en su corazón. Después de llevar una vida difícil, Mu-wun se convirtió en el tipo de persona insensible que no estalla de alegría ante los acontecimientos afortunados, ni tampoco se entristece mucho ante las desgracias. Pero estaba falto de cariño, y por eso su corazón reacciona ante la diosa del amor. Así, la hermana menor vence la batalla por la jerarquía. Ese es el mensaje que la autora Shim Ah Jin desea transmitir: Al fin y al cabo… ¿Qué mueve el corazón de las personas? El amor.









-No me duele mucho, pero no creo que pueda caminar con tacones. Lo siento, pero ¿podrías prestarme unos zapatos cómodos?

Mu-wun nos sorprendió al asentir con la cabeza. Fue muy impactante.

A mi hermana gemela y a mí nos había tratado como si fuéramos caramelos de menta que podía llevar o dejar en la caja registradora. Pero reaccionaba de un modo totalmente distinto ante nuestra hermana menor. Mi hermana mayor y yo nos sentimos derrotadas.





많이 다친거 같지는 않은데...힐 신고는 걸을 수 없을 것 같아요.

죄송하지만 무운씩 댁에서 편한 신발 좀 빌릴 수 있을까요?”





뜻밖에 정무운이 고개를 끄덕인다.

충격적이다.

언니나 내게는 식당 계산대에서 집어 들수도 집어 들지 않을 수도 있는

박하사탕처럼 대하던 정무운이 고개를 끄덕이다니.

언니와 나는 열패감에 휩싸인다.









Shim Ah Jin nació en Masan, provincia de Gyeongsang del Sur, en 1972. Debutó como escritora con la novela “Para la hora del té” en 1999.