Tres hermanos valientes (10) 뒤끝이 있네

정숙: 미안하다, 지우야. 상처 받았었지?

Jeongsuk: Lo siento mucho Jiwoo. ¿Te ha afectado mucho, no?





행복: 지우야, 마음 안 풀리면 사과 안 받아줘도 돼.

오늘은 그냥 따뜻한 밥이나 한술 뜨고 가

Haengbok: Jiwoo, si no te apetece no te fuerces a perdonarle.

Hoy nos contentaremos con que comas un plato de comida caliente con nosotros.





태주: 그래, 지우야. 아직 사과 받아주지 마. 킵해 놔.

Taeju: Eso es Jiwoo. No hace falta que le perdones todavía. Déjalo pendiente.





말순: 아니, 사과하랄 땐 언제고, 받아주지 말란 건 또 뭐야.

Malsun: Oigan, primero le piden que lo perdone y ahora le dicen que no lo haga. ¿Qué es esto?





지우: 저 진짜 괜찮습니다. 아무렇지도... 않진 않아요.

Jiwoo: De veras estoy bien. No me pasa… bueno sí, en realidad, sí me duele muchísimo.





상준: 우리 지우가 뒤끝이 있네 . 들어가자