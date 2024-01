Posible romance de HyunA y Yong Junhyung incendia las redes

HyunA y Yong Junhyung acaparan la atención en las redes sociales tras publicar imágenes que sugieren un posible romance entre ellos.

El 18 de enero, ambos artistas publicaron en Instagram una foto tomados de la mano. Inicialmente se dudaba sobre si la imagen era de una colaboración artística, pero HyunA añadió más leña al fuego pues en los comentarios insinuó que había algo más entre ellos, pidiendo a los seguidores su benevolencia. También agradeció un comentario de un fan expresando apoyo a su relación amorosa.

HyunA y Yong Junhyung fueron colegas en Cube Entertainment, su agencia previa.

Al aumentar los rumores AT AREA, la agencia de HyunA, comentó el 19 de enero que no se inmiscuye en la vida personal de sus artistas, mientras que BLACK MADE, la agencia de Yong Junhyung, dijo no poder confirmar detalles de un tema privado.

HyunA cortó con el cantante Dawn en 2022, mientras que Yong Junhyung, quien saltó a la fama con el grupo BEAST, se vio envuelto en una polémica en 2019 por su implicación en un escándalo de videos ilegales del cantante Jung Joon Young.