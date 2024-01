‘Alienoid Parte 2’ & Jo Woo Jin

Alienoid Parte 2 (외계+인 2부)





‘Alienoid Parte 2’ continúa la historia de gurús parecidos a magos, o “dosa” en coreano, del antiguo reino de Goryeo y su conexión con extraterrestres, robots y humanos en la actualidad. Si bien la primera parte se ocupó mayormente de presentar a los numerosos personajes que aparecen en la historia, para mayor confusión de los espectadores viviendo en épocas diferentes y dando saltos espaciotemporales, la segunda parte se dedica a tejer las historias de los personajes que parecían quedar sueltas en la primera entrega y crear una nueva visión del mundo, un universo propio de ‘Alienoid’.





La película comienza con un breve resumen de la primera parte, que muestra claramente la intención del director de invitar incluso a aquellos que no la vieron o no la entendieron al cien por cien a adentrarse directamente en la historia. Leeahn llega accidentalmente al periodo del antiguo reino de Goryeo y necesita encontrar la espada divina, que abre un portal para viajar en el tiempo que permitiría poner las cosas en orden: traer de vuelta a quienes pertenecen al pasado y regresar a los venidos del futuro al año 2022. El problema es que ella no es la única que busca la espada divina, pues compite con otros -cada uno por razones diferentes- como el dosa Mureuk, extraterrestres, otros gurús de Goryeo y un hombre enmascarado llamado Jajang que está bañado en poder oscuro. Cuando Leeahn finalmente logra cruzar al presente se encuentra con una brutal devastación: el poderoso Controlador alienígena ha liberado una sustancia extraterrestre y miles han muerto.





Siguiendo más de cerca a estos personajes, así como las luchas, complicidades, rivalidades y alianzas entre ellos, la enigmática visión del mundo de Alienoid que plantea Choi Dong Hoon se vuelve un poco más clara en esta segunda entrega con un giro importante que se revela a través de la relación entre Leeahn y Mureuk, aunque para el espectador sigue existiendo el riesgo de perderse o enredarse ante tan ingente número de personajes, que para colmo se desenvuelven en distintos periodos de tiempo. Por ejemplo, narrativamente se entiende la incorporación de personajes nuevos, como la funcionaria Min Gaein, interpretada por la actriz Lee Ha Nui, o el espadachín ciego Neungpa, que encarna el actor Jin Seon Kyu. No obstante, quizá algunos espectadores opinen que la trama general, sin ambos personajes, tampoco hubiera resultado ilógica.





ⓒ Yooborn Company

Rostros del cine coreano: Jo Woo Jin





Jo Woo Jin debutó primero como actor de teatro en 1999. Al cine y la televisión llegó una década después, cuando entre 2009 y 2010 empezó a asumir papeles periféricos en diversas películas o series, aunque no llegó a captar la atención del público al ser roles muy pequeños. En esto, su carrera dio un importante giro en 2015 gracias a la cinta ‘Inside Men (내부자들)’, donde ejecutó de la manera más realista y escalofriante el papel de un gángster a sueldo, bien vestido y despiadado a morir.





Aunque su papel en ‘Inside Men’ fue breve, Jo Woo Jin dejó una profunda huella con esa actuación, tanto en el público como entre directores y productores del cine coreano. Y a partir de esa obra le empezaron a llover ofertas. Así, su carrera se volvió prolífica y en 2019 obtuvo el premio Cheongryong al mejor Actor de Reparto por su interpretación en la película ‘Default (국가 부도의 날)’, donde dio vida a un personaje totalmente diferente, el de un arrogante alto cargo del gobierno, tres años después de haber sido nominado al mismo galarón por su actuación en ‘Inside Men’, pero sin lograrlo.





A partir de ahí, la carrera de Jo Woo Jin es conocida por todos, pues este actor comenzó a realizar papeles cada vez con más peso y más variados, mostrando su versatilidad ante las cámaras. En este sentido destacan las actuaciones que realizó en ‘1987’, donde personificó al familiar de un joven fallecido por la tortura de la Policía, un personaje ingenuo y muy sufrido, totalmente distinto a los roles que le permitieron dar a conocer su nombre, como los de ‘Inside Men’ y ‘Default’.





Asimismo, crítica y público ovacionaron el trabajo interpretativo que hizo en ‘El rey de las drogas (마약왕)’, como jefe de una poderosa banda de narcotraficantes, o en la serie de Netflix ‘Surinam (수리남)’, mientras que en 2021 rodó su primera película como protagonista: ‘Hard Hit (발신제한)’.