VCHA llega con su esperado debut

El nuevo grupo femenino de JYP Entertainment, VCHA, ofreció su tan esperado debut el viernes 26, con su primer sencillo oficial.

El sencillo fue lanzado a las 2:00 p.m., se titula "Girls of the Year" y consta de dos temas: la canción principal que da nombre al sencillo, "Girls of the Year", al que acompaña otro titulado "XO Call Me".

VCHA es un grupo internacional diseñado conjuntamente por la empresa surcoreana JYP y por Republic Records de Estados Unidos, filial de Universal Music Group.

JYP Entertainment confirmó que VCHA se sumará a la apertura de la gira mundial de TWICE, el conocido grupo de K-pop, los días 2 y 3 de febrero en México, 6 y 7 en Brasil, y el 16 de marzo en Estados Unidos.