Con nombre propio: Kang Kyung Wha

La junta directiva de Asia Society nombró en enero de 2024 a la ex ministra de relaciones exteriores de Corea, Kang Kyung Wha como nueva presidenta y CEO de la institución. Se trata de una organización internacional no partidista y sin ánimo de lucro fundada en 1956 para promover el entendimiento y estrechar las relaciones entre Estados Unidos y Asia. Kang fue elegida para llevar las riendas de dicha entidad por su centrado enfoque a favor de valores como la dignidad humana y la paz, y por sus esfuerzos por promover la paz y la prosperidad en Asia a lo largo de su carrera de servicio público. Aunque la elección no ha sorprendido a muchos, pues Kang Kyung Wha es una de las figuras más conocidas en el plano diplomático internacional, tras asumir diversos cargos no solo en la Cancillería surcoreana, sino también en Naciones Unidas.

Kang Kyung Wha nació en 1955 en Seúl. Tras graduarse en Ciencias Políticas y Diplomacia por la Universidad de Yonsei comenzó su carrera profesional en el servicio de inglés de KBS. Todo apuntaba a que seguiría los pasos de su padre, quien también fue locutor de KBS, pero al casarse se fue a estudiar a Estados Unidos, donde realizó un máster y un doctorado en comunicación en la Universidad de Massachusetts Amherst. A su vuelta al país trabajó como profesora de universidad y también en la secretaría del presidente de la Asamblea Nacional, hasta que en 1998 se incorporó al Ministerio de Relaciones Exteriores, destacando por su labor de intérprete del ex-presidente Kim Dae Jung. Además, mientras estuvo en la Cancillería coreana fue nombrada como embajadora para asuntos multilaterales y directora general para organizaciones internacionales. Cabe destacar que también trabajó con los últimos tres secretarios generales de Naciones Unidas, primero con Kofi Annan en 2006 como Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, después con Ban Ki Moon al ser designada en 2013 como Subsecretaria General y Coordinadora Adjunta de Asistencia de Emergencia de la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), y por último con António Guterres en 2016, como asesora especial para temas políticos.





ⓒ YONHAP News

Su experiencia y conocimiento en asuntos globales, diplomacia y derechos humanos no pasó por alto y en 2017 fue nombrada como ministra de Asuntos Exteriores de Corea durante la administración del ex presidente Moon Jae In, siendo la primera mujer del país en ocupar dicho puesto. En su discurso de toma de posesión, la nueva canciller expresó que para forjar un país con fortaleza, paz y orgullo situaría en primer plano los intereses nacionales y de los ciudadanos, al tiempo de implementar una diplomacia de comunicación con el pueblo que reflejase su voluntad. Así, durante su mandato se esforzó por promover la diversidad en el terreno diplomático, cualidad que mantuvo en los preparativos para hacer realidad la cumbre entre los mandatarios de las dos Coreas. A lo largo de su carrera, la ex ministra Kang ha viajado a muchos rincones del mundo como activa defensora de los derechos humanos, los principios humanitarios y la igualdad de género, con el objetivo de ser voz de los más débiles o de aquellos sin voz. Como presidenta y directora ejecutiva de Asia Society, le espera la importante misión de crear puentes entre continentes y países para mejorar el conocimiento y la comprensión mutua, elementos cruciales en unos tiempos donde el planeta atraviesa numerosas tensiones geopolíticas.