ENHYPEN presenta remake de ‘I NEED U’ de BTS

ENHYPEN ha lanzado una nueva versión del exitoso tema de BTS, “I NEED U”.

La banda de chicos presentó esta nueva interpretación el viernes 16 a la 1 de la tarde a través del programa Spotify Singles.

Este lanzamiento especial forma parte de las celebraciones del décimo aniversario de la primera lista de reproducción editorial de K-pop de Spotify, “K-Pop On!”.

“I NEED U” es la canción principal del tercer mini álbum de BTS, “The Most Beautiful Moment in Life, Pt.1”, lanzado en 2015.

Según ENHYPEN, “I NEED U” es un tema que todos sus integrantes adoran, y agradeció que el productor y compositor Bang Si Hyuk haya autorizado por primera vez reinterpretar una canción de BTS, además de participar en el remake.