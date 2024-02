‘Ciudadana inigualable’ & Gong Myoung

Ciudadana inigualable (시민덕희)





‘Ciudadana inigualable’ gira en torno al personaje de Deokhe, una mujer que lucha por salir adelante trabajando en una lavandería/tintorería industrial. Un día, cuando iba corta de dinero por las pérdidas sufridas por un incendio, recibe la llamada del banco ofreciéndole un plan de crédito muy ventajoso, y siguiendo las instrucciones del presunto trabajador del banco que contactó con ella, un tal Sohn, envía una suma de dinero en calidad de comisión y adelanto para retener el préstamo. Sin embargo, poco después de colgar comprende que era una estafa. Tras perder casi todo lo que tenía, Deokhe se desespera. Pero ahí es cuando Sohn la llama de nuevo, esta vez pidiéndole ayuda. Afirma que está atrapado en China por una organización criminal que lo trata como un esclavo y lo fuerza mediante amenazas a seguir haciendo estafas telefónicas. Deokhe da aviso a la Policía, pero la policía no le hace caso. Entonces se arma de valor y ella misma viaja a China, junto con unos amigos que la apoyan, para rescatar a Sohn y también de su dinero.





Cuando alguien es víctima de una estafa, a veces la gente murmura sobre cómo pudo dejarse engañar sin poder detectar las delirantes e irracionales cosas que decía el estafador. Entonces la víctima siente que quizá tuvo parte de la culpa y evita comentar lo sufrido, y ni siquiera puede recibir consuelo. Pero la película ‘Ciudadana inigualable’ rechaza esa falta de solidaridad, y teje la historia de Deokhe enfatizando que las víctimas no tienen la culpa, que los únicos malos son los estafadores, y que las personas que fueron engañadas no caen en esas trampas no lo hacen por tontas o ignorantes, sino por confiar en la gente. Así, desde el minuto cinco, presenta al personaje de Deokhe como una “heroína” que, ante la negligencia de la policía, toma ella misma la iniciativa para atrapar a los malos. Y a fin de centrarse en ese presente de Deokhe como mujer decidida, valiente y luchadora, la cinta omite explicaciones sobre su pasado, y solo arroja pequeñas pistas que dejan entrever una vida nada fácil, forjada a base de sacrificios y arduos esfuerzos.





Lo que muestra principalmente la película es la solidaridad entre los débiles, elemento que refleja tanto el apoyo que Deokhe recibe de sus amigos y compañeros de trabajo al decidir ir por cuenta propia hasta China para recuperar su dinero, como la compasión que llega a sentir por Sohn, a quien reconoce como otra víctima más de un crimen que se alimenta de la necesidad y desesperación de la gente en nuestra fría realidad capitalista. Si bien en cuanto a estructura narrativa la cinta no presenta nada nuevo, es más, incluso a veces puede resultar hasta demasiado lineal y por ende tediosa, la historia que cuenta es muy potente, máxime al ser una historia de la vida real, una historia que supera fácilmente a la ficción en cuanto a drama e impacto.





ⓒ SARAM ENTERTAINMENT

Rostros del cine coreano: Gong Myoung





Gong Myoung debutó en 2013 ejecutando el papel principal de una serie web, y ese mismo año también estrenó su primera película, una obra ómnibus de tres cortometrajes donde protagonizó el último, titulado ‘Rio de hielo (어떤 시선 seg.얼음강)’. Aunque su actuación no fue mala, la cinta en sí no llamó la atención. Desde entonces comenzó un largo periodo de espera y preparación para Gong Myoung sin grandes éxitos en su filmografía. Sin embargo, el joven actor recuerda aquellos años como la época que le permitió crecer más, al asumir cualquier papel que le ofrecían para ampliar su espectro de actuación.





Tras ese periodo llegó 2019, un año decisivo en la carrera de Gong Myoung. Pues fue en ese año cuando el joven actor grabó su nombre en la retina de los espectadores con dos super éxitos: la película ‘Trabajo extremo (극한직업)’ y la serie televisiva ‘Melo es mi naturaleza (멜로가 체질)’, dos entregas del cineasta Lee Byung Hun. En ambas la actuación de Gong Myoung brilló y captó miradas pese a ejecutar papeles secundarios, dejando una profunda impresión en el público y la industria.





Así podría decirse que el año 2019 marcó un antes y después en la carrera de Gong Myoung, y a partir de ahí la filmografía de este actor es conocida por muchos, pues incluye producciones que en su momento lograron resultados taquilleros más que satisfactorios, como la película ‘Hansan: el dragón ascendente (한산: 용의 출현)’, segunda obra de la trilogía sobre el almirante Yi Sun Sin del director Kim Han Min, y ‘Amantes del cielo rojo(홍천기)’, una serie televisiva que protagonizó como parte de un reparto formado por estrellas emergentes de la pequeña y la gran pantalla de Corea, como Kim You Jung y Ahn Hyo Seop.





Y hace poco Gong Myoung reactivó sus actividades al terminar el servicio militar en junio de 2023, mientras espera el estreno de dos obras: la serie ‘Mercy for None (광장)’ en Netflix y ‘Una semana antes de mi muerte (내가 죽기 일주일 전)’, una producción original de la plataforma de streaming de vídeos de Corea Tving.