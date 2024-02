Ms. Apocalypse (세기말의 사랑, Señorita Apocalipsis)





Se acerca el fin del siglo XX y la gente habla del fin del mundo. Pero en mitad del caos el amor no correspondido de Yeongmi, que trabaja en contabilidad de una empresa, se mantiene firme. Hace caso omiso al desfalco que sigue cometiendo Doyeong, el objeto de su amor, incluso manipulando las cuentas y haciendo trabajo extra para encubrir el robo. Aun así no se queja, y eso que hasta debe mantener a su tía política. Así, llega el 31 de diciembre de 1999. Yeongmi está de luto pues murió su tía política. Doyeong acude al funeral y el último día del siglo XX, ambos conversan sobre la relación que hubo entre ellos -si es que hubo alguna- y de lo que queda, sin anticipar la llegada de un gran cambio, así como una noticia totalmente inesperada para ella: Doyeong, el hombre a quien amó sin ser correspondida durante largo tiempo, es un hombre casado.





‘Señorita Apocalipsis’ es el segundo largometraje de la directora Im Seon Ae, que sigue la vida de Yeongmi, una mujer inusual, con una personalidad única y de conducta totalmente impredecible. Aunque la película no hace una división, bien puede partirse en dos pues, dentro de la trama, el cambio de siglo, es decir el fin del año 1999 y la llegada del 2000, marca una clara línea a partir de la cual el personaje central cambia drásticamente. El cambio no se atribuye tanto al tiempo que tuvo que pasar en la cárcel por haber sido cómplice del desfalco de Doyeong, sino más a lo que le sucede justo cuando terminaba el siglo XX y empezaba uno nuevo: cuando se entera de que Doyeong es un hombre casado y aparece frente a ella su mujer, Yujin. Ese momento, sin duda marca una transición definitiva en la cinta. Una transición clave que la directora Im Seon Ae resalta gráficamente al reemplazar los matices blanquinegros -usados en las escenas de antes del cambio de siglo- por una abundancia casi exagerada de colores. Con ello traslada también el eje narrativo de la familia de Yeongmi y Doyeong a Yeongmi y Yujin, la esposa de Doyeong. Las cámaras ya no enfocan lo que hay alrededor de Yeongmi, o la reacción que ella muestra a quienes la rodean o a lo que sucede en su entorno, sino a la relación entre ella, que no tiene a dónde ir después de cumplir su condena y salir de la prisión, y Yujin, que no puede moverse sola por una discapacidad motora. Así, a partir de ese momento de transición la película desarrolla la trama, pero no como un triángulo amoroso o un drama de celos, como muchos podrían anticipar ante la aparición de la esposa y “la otra” en una misma escena, sino como una historia de solidaridad entre dos personas que, con sus propias deficiencias, conectan, simpatizan y se consuelan.