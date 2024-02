Picnic (소풍)





‘Picnic’ es una película de carretera, o road movie, protagonizada por dos mujeres. Dicho esto, algunos imaginarán una obra tipo ‘Thelma y Louise’, pero ‘Picnic’ no es nada como esa película. Primero, porque sus protagonistas son dos mujeres en las postrimerías de sus vidas y, segundo, porque abarca emociones y reflexiones totalmente diferentes, propias de la vejez.





Es una película con un exterior cálido, compuesto de una mirada retrospectiva llena de nostalgia, así como de una infinita ternura. Sin embargo no queda ahí, pues entre renglones habla de las inseguridades de todo hogar surcoreano de clase media, y también de lo desorientadas que pueden sentirse las personas en el tramo final de sus vidas ante la abismal contradicción entre el tiempo que se les acaba y un entorno que va perdiendo rápidamente el aspecto que solía tener cuando ellas estaban en su plenitud. Dicho esto, el viaje de los dos personajes centrales -Eunsim y Geumsun- no parece un viaje, sino un recorrido nómada o casi una peregrinación, máxime hacia la tercera y última parte de la cinta, donde las limitaciones físicas y los dolores detienen sus pasos.





Justamente esa parte, donde Eunsim y Geumsun se ven obligadas a interrumpir el viaje por cuestiones de salud, es la mejor de la película, pues retrata la lucha de ambas mujeres por vivir y morir con dignidad, con franqueza y sin idealismos. Aunque en términos de fluidez narrativa o cinematográfica puede que esta obra no reciba una buena evaluación, la sinceridad y prudencia que muestra al contar una historia que toca a vivir a todos aunque muchos evitan comentar, la hacen meritoria de las mejores valoraciones. También lo es la actuación de las dos protagonistas, las veteranas Na Moon Hee y Kim Yeong Ok, respectivamente en los papeles de Eunsim y Geumsun, que no parecen estar actuando, sino proyectando su propia experiencia de vida en la pantalla.