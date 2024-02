Con nombre propio: Ma Dong Seok

Ma Dong Seok, también conocido por su nombre inglés, Don Lee, es sin duda uno de los principales actores del cine de acción de Corea. Y lo sigue siendo a sus 52 años, como demuestra su última película “Cazadores en tierra inhóspita”, presentada en Netflix en enero de 2024. Solo unos días después del estreno, la cinta, ambientada en un futuro post apocalíptico, se convirtió en la película más vista de habla no inglesa de dicha plataforma de streaming, logrando también posicionarse entre los 10 más populares en 82 países.

El nombre coreano del musculoso actor es Lee Dong Seok. Nacido en Seúl en 1971, emigró con su familia a Estados Unidos en 1989, donde luego obtuvo la nacionalidad estadounidense. Se graduó del departamento de educación física en la Universidad Estatal de Columbus y posteriormente trabajó como entrenador físico de famosos luchadores de artes marciales mixtas, como Mark Coleman, el primer campeón de peso pesado de la UFC. Ma Dong Seok inició su carrera profesional en el séptimo arte en una etapa madura de su vida, después de los 30 años, al pasar la audición para la película “La leyenda del viento”. Luego decidió regresar a Corea y comenzar su carrera como actor en 2004. Entonces, debido a su físico era conocido por interpretar papeles secundarios de “tipos duros”, tales como “El bueno, el malo y el raro” y “Midnight FM”. Pero siguió trabajando arduamente y saltó a la fama por la película de zombis “Tren a Busan”. Si bien muchas de las películas donde participó como actor de reparto llegaron a ser un gran éxito de taquilla, aquellas que actuaba como protagonista no obtuvieron un resultado tan bueno como el esperado. Sin embargo, tras el estreno de la película “Ciudad sin ley” en 2017, interpretando al detective Ma Seok Do, todo cambió al convertirse en uno de los rostros más populares de las películas de acción del país. No en vano, el público que vio esta película de policías rudos contra delincuentes y peligrosos criminales, decía que era una cinta donde era innecesario preocuparse por el personaje principal, y los villanos incluso daban pena al enfrentarse con el detective más temido del país. La segunda entrega de la saga no se hizo esperar y llegó en 2022 con el título “Fuerza Bruta”, mientras que la tercera “Fuerza Bruta: sin salida”, vino un año después en 2023. Hablamos de dos películas súper taquilleras que lograron cruzar la línea de los 10 millones de espectadores. La actuación del musculoso actor coreano-estadounidense no pasó por alto en el radar de Hollywood y en 2021, interpretó el personaje Gilgamesh en la película The Eternals de Marvel.





ⓒ YONHAP News

El séptimo arte coreano se abre paso cada vez con más fuerza y en más géneros en el cine internacional, con producciones atractivas, originales y de calidad, y con diferentes y refrescantes técnicas para contar historias. Una de las metas de Ma Dong Seok es convertir a Corea en epicentro del cine mundial, es decir, que muchos cineastas quieran venir a Corea a rodar, en vez de a Hollywood. O al menos que Seúl sea la capital de las películas de acción, ya que el país cuenta con tecnología líder en dicho género cinematográfico. Con el talento y carisma de la estrella del cine, el género de acción al puro estilo coreano está en buenas manos, pues sus personajes regalan buenas dosis de adrenalina, diversión y entretenimiento.