Whee In triunfa en su primer concierto en solitario

Whee In, integrante de Mamamoo, culminó exitosamente su primer concierto en solitario.

Según THE L1VE, su agencia representante, la artista deleitó a sus fans con “2024 Whee In 1ST WORLD TOUR: WHEE IN THE MOOD [BEYOND]”, concierto que presentó los días 24 y 25 de febrero en Seúl.

La cantante interpretó algunas de las canciones incluidas en su primer álbum regular en solitario “In the mood”, lanzado en octubre del año pasado, además de dos temas inéditos.

Su última actuación contó con una invitada sorpresa. HWASA, integrante de Mamamoo, quien comparte 16 años de amistad con Whee In, apareció en el escenario para interpretar a duo el tema “17”.

Whee In continuará con su gira asiática en Hong Kong el 26 de marzo, en Bangkok el 6 de abril, en Manila el 13 de abril, en Taipei el 20 de abril y en Tokio el 1 de mayo.