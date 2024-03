DAY6 vuelve con nuevo álbum tras completar el servicio militar

Tras finalizar el servicio militar, DAY6 está listo para su esperado regreso con un nuevo mini álbum.

JYP Entertainment, su agencia de representación, anunció el lunes 4 su inminente regreso lanzando por sorpresa un tráiler de su próximo disco “Fourever”, que saldrá el 18 de marzo las 6 de la tarde.

El regreso del grupo al completo llega tres años después del lanzamiento de su séptimo mini álbum “The Book of Us : Negentropy - Chaos swallowed up in love”, que vio la luz en abril de 2021.

Los cuatro integrantes de DAY6 -Sungjin, Young K, Dowooon y Wonpil- concluyeron oficialmente el servicio militar en invierno de 2023, siendo Wonpil el último en licenciarse.

Durante ese impás, “You Were Beautiful”, tema principal del álbum “Every DAY6 February” lanzado en febrero de 2017, y “Time of Our Life”, del quinto mini álbum “The Book of Us: Gravity” presentado en julio de 2019, han vuelto a brillar en las principales listas musicales del país.