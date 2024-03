Jungkook suma 18 semanas consecutivas en Billboard Hot 100

“Standing Next to You” de Jungkook de BTS lleva 18 semanas consecutivas en el “HOT 100” de Billboard, ranking semanal de popularidad en Estados Unidos.

Según anunció la revista el martes 12, la canción en solitario de Jungkook subió al puesto nº 85 en la lista de sencillos “HOT 100”, subiendo dos escalones respecto a la semana anterior.

Así, “Standing Next to You” de Jungkook - actualmente en el servicio militar- se ha convertido en el segundo tema de un artista en solitario de K-pop con más tiempo en el listado después de “Gangnam Style” de Psy, que batió el record con 31 semanas consecutivas.

De las canciones de Jungkook, el tema que estuvo por más tiempo en el “HOT 100”, después de “Standing Next to You”, es “Left and Right”, una colaboración con Charlie Puth, que permaneció en el listado durante 17 semanas, seguido de “Seven”, con 15 semanas.