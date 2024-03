Bronca (Beef)





‘Beef’ o ‘Bronca’ es una serie de Netflix que destaca especialmente en el actual contexto, donde siguen ampliando su protagonismo las producciones asiáticas o realizadas por asiáticos en Hollywood, sobre todo obras producidas, escritas o protagonizadas por coreanos o coreano-americanos.





Se trata de una emocionante comedia negra, que explora la complejidad de la ira a través de una disputa en la carretera entre dos conductores que son más parecidos de lo que aparentan. Y esta es la descripción más breve que puede hacerse de Bronca, una serie aclamada internacionalmente y multipremiada en Hollywood. La historia que cuenta parte de un incidente de furia en la carretera que aumenta y continúa hacia una desastrosa dirección incluso fuera de la carretera. Dicho así, no parece una serie que pudiera conseguir tan buenas valoraciones como ha hecho entre 2023 y 2024. Pero al seguirla uno se da cuenta de que lo que hace de este uno de los debuts más vigorizantes, sorprendentes y reveladores de 2023 es cuán personal y culturalmente específico es el estudio que hace de la ira humana, pues cada persona infeliz que aparece en la serie lo es de una manera diferente y fascinante.





En realidad, la serie tiene todas las papeletas para haberse convertido fácilmente en una cínica historia de guerra de clases: la lucha de supervivencia de la clase trabajadora, representada por Danny (Steven Yeun), y el hastío de la clase alta proyectada en el personaje de Amy (Ali Wong). La camioneta de él contra el Mercedes de ella. En cambio, el creador de la serie, Lee Sung Jin combina una historia estridente con un giro generoso sobre la perogrullada de que la idiotez más grande de este mundo es pelear batallas de las que uno no sabe nada. Los problemas de Danny son más existenciales y graves, mientras que Amy tiene una situación de vida más cómoda. No obstante, los factores que son motivo de estrés para ambos no son tan diferentes. Y a medida que la batalla se intensifica, Amy y Danny se involucran en la vida del otro y sus similitudes se vuelven más nítidas.





El hecho de que casi todos los personajes principales de Bronca sean asiáticos es un hecho casual del escenario y parte integral de sus temas. Estos son personajes a los que se les da menos permiso social para la ira en Estados Unidos, en parte debido a los estereotipos de docilidad de la “minoría modelo”.