Con nombre propio: Lee Bong Ju

Lee Bong Ju es considerado como un héroe nacional del maratón, título que obtuvo al quedar entre los primeros en numerosas competiciones internacionales, entre las que destacan una medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Atlanta en 1996, una de oro en los Juegos Asiáticos de Bangkok en 1998, el primer puesto en el maratón de Boston en 2001 y otra presea dorada en los Juegos Asiáticos de Busan en 2002.

El maratonista Lee Bong Ju nació en el condado de Cheonwon, en la provincia de Chungcheong del Sur en 1970. De niño soñaba con ser futbolista, pero por falta de recursos tuvo que abandonar su sueño de jugar al fútbol y en su lugar optó por ser corredor de maratón, al ser una alternativa más económica. Empezó a correr cuando entró a la escuela secundaria. Pese a tener condiciones físicas desfavorables, como pies planos y no uniformes, cada día corría 12 kilómetros para ir al colegio. Así entrenaba a la vez que ahorraba en transporte. Comenzó a mostrar talento para correr en las carreras de distancia, quedando en segundo puesto en el maratón del Festival Deportivo Nacional de 1990, subiendo después a lo más alto del podio en la siguiente edición, en 1991. Esta leyenda coreana del maratón confiesa que sus esfuerzos por superar sus debilidades se convirtieron en el motor que le impulsó a crecer. Asegura que todas las personas tienen altibajos en la vida, y afirma que lo más importante es completar el viaje a tu propio ritmo y dirección. Esta postura de no rendirse lo llevó a ganar numerosas medallas y a batir récords en la disciplina reina del atletismo. No obstante, fue en los Juegos Olímpicos de la ciudad de Atlanta, Estados Unidos, en 1996 cuando saltó a la fama mundial, al quedar en segundo puesto y a tan solo tres segundos del primero. Su éxito atlético fue impresionante y siguió conquistando medallas en campeonatos dentro y fuera del país.





ⓒ YONHAP News

El subcampeón olímpico en Atlanta de 1996 se retiró a la edad de 39 años, después de ganar la prueba de maratón en el Festival Deportivo Nacional de 2009, y en diciembre del mismo año recibió la Medalla del Dragón Azul, el máximo galardón que otorga el Gobierno en el ámbito deportivo, en reconocimiento a su destacada trayectoria de 20 años liderando la disciplina del maratón surcoreano. Sin embargo, el legendario maratonista Lee Bong Ju comenzó a experimentar un dolor de causa desconocida desde el año 2020, y fue diagnosticado con una enfermedad rara llamada distonía muscular. Desde entonces mantiene una postura encorvada sin poder enderezar la espalda, y tuvo que atravesar por duros momentos hasta que en 2023 se sometió a una cirugía para extirpar un tumor de la columna vertebral. En 2024 apareció en un programa de televisión con la espalda un poco más recta y saludó al público con una brillante sonrisa diciendo: “Todos se habrán sorprendido, pero ahora estoy mucho mejor de salud y puedo caminar sin ayuda de un bastón”. Al ver estas imágenes, sus seguidores se hicieron presentes con mensajes de alegría y deseos de volver a verle correr y totalmente recuperado. Hoy día, el maratonista Lee Bong Ju continúa inspirando a futuras generaciones de atletas, pues sin duda es uno de los corredores más icónicos de la historia del deporte coreano.