Con nombre propio: Chung Kyung Wha

ⓒ Music&ArtCompany

"Eres la coreana más famosa del mundo”, fueron las palabras que dijo un presentador en un programa de televisión británico en la década de los 70 al presentar a la violinista Chung Kyung Wha. De hecho, es considerada como una de las intérpretes del violín más destacadas de su generación por su increíble y deslumbrante talento.

Esta gran violinista coreana nació en Seúl en 1948 y no fue la única de la familia en mostrar talento para la música, pues su hermana mayor, Chung Myung Wha, es una de las chelistas más conocidas, mientras que su hermano menor Chung Myung Hoon es un renombrado pianista y director de orquesta. Cabe destacar que los tres hermanos también actuaron juntos con el nombre de “Trío Chung”, llegando a ser nombrados en 1992 como Embajadores de Buena Voluntad de Naciones Unidas en la lucha contra las drogas. La violinista Chung Kyung Wha fue una niña con oído absoluto, pues desde muy temprana edad era capaz de identificar las notas musicales con gran precisión. Comenzó a tocar el piano a los 3 años pero a menudo se quedaba dormida en las clases, aunque 3 años después se enamoró del violín. Esta niña prodigio debutó a los 9 años interpretando el concierto de violín de Mendelssohn con la Orquesta Filarmónica de Seúl. A los 13 años partió hacia Estados Unidos para ingresar en la Escuela Juilliard, donde estudió con el legendario profesor de violín Ivan Galamian, y más tarde recibió clases de Joseph Szigeti. Finalmente hizo su debut en el escenario internacional en 1967, al ganar el primer premio en el Concurso Edgar Leventritt en Estados Unidos.





ⓒ YONHAP News

La oportunidad de saltar a la fama mundial le llegó en 1970, cuando viajó a Reino Unido para actuar con la Orquesta Sinfónica de Londres. A falta de unas horas para la actuación Chung Kyung Wha acudió a la sala para practicar con la orquesta, pero faltaban más de la mitad de los integrantes. No en vano, el violinista que iba a actuar con ellos tuvo que ausentarse por fuerza mayor y la intérprete coreana llegó para actuar como sustituta. El director sugirió cancelar la actuación, pero la violinista coreana respondió: “tanto tú y yo como la orquesta conocemos bien esta obra musical, sigamos adelante”. La actuación fue todo un éxito y desde entonces llevó una apretada agenda de conciertos. A partir de ahí fue invitada a compartir escenarios con renombrados directores en numerosos rincones del mundo. Los aplausos no cesaron y obtuvo reconocimiento a nivel internacional. De hecho, The Sunday Times de Reino Unido la eligió en 1995 como una de las violinistas más destacadas del último periodo del siglo XX. Si bien una lesión en la mano la obligó a hacer una pausa en su carrera cuando tenía 57 años, volvió a los escenarios cinco años después y aún continúa enamorando con sus recitales. Sin duda fue la representante de Corea de la música clásica en la década de 1970 y 1980; y actualmente sería imposible hablar de la historia de la música para violín de Corea sin hablar de esta gran estrella y pionera: Chung Kyung Wha.