Yuqi de (G)I-DLE debuta como solista

Yuqi de la banda de chicas (G)I-DLE ha dado sus primeros pasos como solista.

Según Cube Entertainment, su agencia de representación, el martes 23 a las 6 de la tarde la artista lanzó su primer mini álbum titulado “YUQ1”, siendo la primera vez en seis años desde su debut en grupo que presenta un disco en solitario.

El nuevo álbum de Yuqi contiene siete canciones, incluido el tema principal “FREAK”, ‘My Way”, “Drink It Up (Feat. pH-1)”, “On Clap (Feat. Lexie Liu)” y “Everytime (With MINNIE ((G)I-DLE))”. La cantante participó en la composición y las letras de cinco de ellas.

El nuevo álbum se estrenó el martes 23 en las principales plataformas de streaming del país, mientras que el disco físico estará disponible el miércoles 24.