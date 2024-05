Con nombre propio: Terry Anderson

Terry Anderson, ex corresponsal de la agencia The Associated Press (AP) quien dio a conocer al mundo sobre el Movimiento Democrático de Gwangju del 18 de mayo, falleció a la edad 76 años en abril de 2024 por complicaciones de una reciente cirugía de corazón. El veterano periodista nació en Lorain, Estados Unidos, en 1947. Tras graduarse de secundaria se alistó en la Infantería de Marina y participó en la guerra de Vietnam. Al volver a casa decidió dar un giro en su carrera profesional y estudió periodismo y ciencias políticas en la universidad, lo que le llevó a trabajar en la agencia de noticias estadounidense AP. En 1980, cuando era corresponsal en Japón, le destinaron a Corea del Sur, donde presenció y documentó la dura represión del ejército contra el levantamiento en Gwangju, suceso es considerado como uno de los episodios más oscuros en la historia del país. En 1980, los habitantes de la ciudad de Gwangju salieron a las calles para protestar y defender la democracia, pero se encontraron con la violenta represión por parte de las fuerzas militares. El resultado fue devastador pues se cobró la vida de un centenar de personas y dejó miles de heridos. Pese a que los medios nacionales presentaron la noticia como un disturbio local, el artículo de Terry Anderson pintó una realidad totalmente distinta. Retomando sus palabras: “la protesta de los ciudadanos de Gwangju comenzó de forma pacífica, pero se transformó en una resistencia violenta cuando las unidades de las fuerzas especiales atacaron a los manifestantes con rifles y bayonetas los días 18 y 19 de mayo”. En otro artículo publicado en 1989 del diario estadounidense LA Times, otro reportero que estuvo con Anderson durante la cobertura en dicha ciudad surcoreana compartió una anécdota. Relató cómo Anderson vivió serios riesgos al estar en una habitación de un hotel con vistas a la oficina provincial de Jeonnam. Las fuerzas militares comenzaron a disparar, pero a pesar de las advertencias Anderson siguió tomando fotografías.





ⓒ YONHAP News

Terry Anderson, un veterano reportero, es ampliamente reconocido en Estados Unidos por su valentía y sacrificio, y por ser uno de los rehenes estadounidenses que más tiempo permaneció retenido por terroristas islámicos. Su cautiverio tuvo lugar mientras cubría noticias en Líbano. El 16 de marzo de 1985, después de jugar al tenis, al volver a casa fue secuestrado por el grupo Hezbollah en medio de la guerra civil en dicho país. Liberado en diciembre de 1991 después de casi siete años de cautiverio, volvió a Estados Unidos, pero sufrió de estrés postraumático. Aunque recibió millones de dólares de los activos iraníes congelados en Estados Unidos tras un fallo judicial afirmando que Irán intervino en su secuestro, por malas inversiones lo perdió casi todo y en 2009 se declaró en bancarrota. Enseñó periodismo en la Universidad de Florida y se retiró en 2015. Desde entonces vivía en una pequeña granja de caballos al norte de Virginia. Nos despedimos de Terry Anderson, cuyo legado siempre perdurará como símbolo de defensa de la libertad de expresión y de valentía para enfrentarse a las injusticias. Descanse en paz.