Park Je Up prepara su primer mini álbum

Park Je Up lanzará su primer mini álbum en solitario el día 18 de mayo.

KH Company, su agencia de representación, anunció que Park, ganador del segundo premio como parte del grupo The Partners en el programa televisivo “Buildup: Vocal Boy Group Survival” de Mnet, lanzará el primer mini álbum desde su debut en solitario. El disco lleva por título “My Everthing”.

Park Je Up, que integra la banda Impact desde su debut en 2016, se presentó en solitario en octubre de 2022 con el sencillo “Star of the Day”.

Posteriormente, apareció en la audición del programa de supervivencia “Sing Again 3” del canal JTBC.

El primer concierto para fans de Park, bautizado como “Jeupload Re-Start”, será el 18 de mayo en el Ilji Art Hall de Seúl, y tendrá su réplica japonesa en Sunny Hall en Nippon Professional de Tokio el 24 de mayo.