Parasyte: los grises (기생수: 더 그레이)





‘Parasyte: los grises’ es una adaptación deliberadamente poco fiel de un manga japonés del artista Hitoshi Iwaaki, al que luego le siguió una serie de anime. El núcleo de la serie es el mismo que el material original: una raza de parásitos alienígenas cae sobre la Tierra con la capacidad de apoderarse de los cuerpos humanos, no del todo diferente a los cordyceps de la serie posapocalíptica de HBO, ‘The Last of Us’.





En el manga, un estudiante de secundaria es poseído solo a medias por una criatura parecida a un gusano, lo que resulta en una especie de situación folie-à-deux en la que tanto el humano como el alienígena conviven en un solo cuerpo que se ven obligados a compartir, pues ninguno de los dos es lo suficientemente fuerte como para neutralizar completamente al otro. En la nueva versión de Netflix, que traslada la historia de Japón a Corea, el personaje del estudiante es reemplazado por una mujer de veintitantos años con un pasado problemático de nombre Suin. La acción comienza cuando en un momento en el que está por ser asesinada, un parásito alienígena -que luego se llamará Heidi- ingresa a su cuerpo. Sin embargo, tras salvarla de morir, el parásito no puede alcanzar el nivel de poder que tenía antes, lo que significa que no acaba de apoderarse totalmente de Suin y termina compartiendo su cerebro.





Si hay algo donde las series surcoreanas sobresalen son los espectáculos de terror, que básicamente son aterradores. Además de ‘Squid Game’, que trataba más sobre los horrores de la humanidad y de la sociedad actual ultra capitalista que cualquier otra cosa, en los últimos años hemos visto el estreno de otro tipo de historias aterradoras como ‘Sweet Home’, la super aclamada serie de monstruos de Netflix, ‘Estamos muertos (All of Us are Dead)’ y ‘Kingdom’, esta última la serie de zombies ambientada en el siglo XVII con la que prácticamente comenzó el éxito de los contenidos coreanos en Netflix. Dicho esto, ‘Parasyte: los grises’ encaja muy bien en este paisaje con su énfasis en criaturas de lo más originales, resultado de una imaginación sin límites.