Revenant (악귀)





La serie de terror ‘Revenant’ fue escrita por Kim Eun Hee, una de las guionistas más reconocidas de Corea, creadora de mega éxitos televisivos como la historia policíaca ‘Signal’ o la serie de zombis ambientada en la Corea del siglo XV ‘Kingdom’, un hit global con el que prácticamente comenzó la gran apuesta de Netflix por los k-dramas.





‘Revenant’, como tantas historias de terror, comienza en una noche lluviosa, cuando un hombre cruza apresuradamente la puerta de su casa, pasa junto a unos estantes llenos de libros y se atrinchera en el estudio. "¿Qué salió mal?" se pregunta, hojeando sus notas. Detrás de él, visible a través de ventanas de papel, relámpagos iluminan una figura sombría con el cabello retorciéndose en un amplio halo como de serpientes. Momentos después, el hombre está muerto y la serie pasa a lo que parece ser una escena en ninguna medida relacionada con la anterior. Quien aparece ahí es Sanyeong, una mujer joven que tras salir de una estación de metro se adentra en la noche de Seúl y se sube a la barandilla de un puente, debajo del cual está Yeom Haesang, un profesor de estudios folklóricos, hablando sobre el suicidio con un joven de uniforme escolar con una lata de cerverza en la mano. En ese momento, zarcillos de sombras se deslizan por la superficie del río hacia el puente donde está Sanyeong, y Yeom salta para correr a la misma dirección y alcanzar a la mujer antes de que salte. Pero falla en el intento. Las sombras reclaman a quien salta y a un transeúnte, pero no es Sanyeong.





Lo descrito anteriormente es una aguda introducción a la ambigüedad que impregna ‘Revenant’. Entre sus sinuosas avenidas de misterio, no siempre podemos estar seguros de que las personas son quienes parecen ser o de que las puertas nos llevarán a donde pensamos. Los tres personajes ya aludidos -el hombre que muere en las escenas iniciales de la serie, Sanyeong y el profesor Yeom Haesang- están vinculados en espíritu, aunque no en el tiempo. No es hasta que el espíritu que persigue al hombre de la primera escena, que pronto el espectador descubre que es el padre de Sanyeong, pasa a esta y poco después conoce a Yeom, al tiempo que el público empieza a preguntarse qué esconde el taciturno profesor.





Asimismo es permanente la dura sobre cuántas de las acciones del padre de Sanyeong o de la propia Sanyeong serán suyas, es decir hechas con voluntad propia. Y sobre todo nos preguntamos si los espíritus que revolotean en cada episodio son realmente aterradores o simplemente una ventana a horrores más identificables. Pues al invocar a la tragedia que aflige a los vivos después de una muerte, la sorprendente desigualdad económica -que también se plantea como tema principal o secundario en muchas series surcoreanas- y el abrumador estrés que supone mantener las apariencias en la era actual, se convierten en un horror incómodamente realista. Algo que no sorprende tratándose de una obra creada por la guionista Kim Eun Hee, cuyo drama policial ‘Signal’ poseía una estructura similar aunque valiéndose de crímenes de la vida real en lugar del folklore, el chamanismo y las creencias populares, mientras que ‘Kingdom’, más orientada a la acción, giraba en torno a un pilar de misterio en capas.