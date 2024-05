Blood Free (지배종)





La serie ‘Blood Free’ gira en torno a la revolucionaria y extremadamente lucrativa tecnología de carne de laboratorio de una empresa que se ve atacada de repente, lo que deja a su CEO intentando enderezar la situación y preguntándose en quién podría confiar. Con ocho episodios en total, la serie está disponible en Disney Plus y Hulu.





Un rebaño de vacas pastando en un campo verde bajo un cielo azul brillante. Esto es lo que aparece en la pantalla al empezar ‘Blood Free’, pero no hay que engañarse. La imagen es apenas parte de una ponencia que está en marcha en el auditorio donde está reunido un público corporativo adinerado, un holograma que muestra cómo se cosecha y procesa tradicionalmente el ganado para el consumo humano. “¿Qué tipo de carne les gustaría comer?” pregunta quien está sobre el escenario, la fundadora y CEO de la empresa Blood Free (o simplemente BF), Yun Jayu y continúa diciendo: “Les hice a todos esta pregunta hace apenas cuatro años. Pero ya no necesito preguntar más, porque comercializamos con éxito carne cultivada por primera vez en 2022”. Así, Yun sigue promocionando la exitosa tecnología de cultivo celular de su compañía, enfatizando que no conforme con producir carnes rojas artificiales ahora lanzarán al mercado otras variedades como pescado y mariscos in vitro, y que incluso aspiran a cultivar granos y aceite de palma en laboratorio en un plazo de seis meses. Y al acabar su ponencia aparece en la pantalla detrás de ella un logotipo elegante y la marca corporativa “Blood Free: una empresa que salva la Tierra.”





Pero el ascenso de BF y la notoriedad de Yun no han estado exentos de controversia, pues mientras algunos apoyan la exitosa asociación de la compañía con el gobierno coreano, otros critican a esa empresa y a su CEO por suprimir empleos con su tecnología “libre de animales”. Para colmo está la prensa que divulga datos de fuentes anónimas, alegando que los sueros desarrollados por un bioingeniero de BF en realidad inyectan gérmenes y veneno en la carne cultivada en laboratorio de la empresa. Y la situación va de mal en peor para Yun Jayu cuando un granjero se suicida por desesperación ante la invasión de la carne cultivada tirándose contra el techo de su limusina, y el sistema de BF es atacado por un grupo de hackers llamado CitizenX, que tras robar la tecnología secreta de la empresa exige miles de millones de wones en bitcoins a cambio de devolvérsela.