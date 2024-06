CON NOMBRE PROPIO: Yoon Seong Ho, monje New Jin

La Exposición Internacional de Budismo de Seúl 2024 finalizó con gran éxito, marcando un nuevo récord en el número de visitantes. Entre las actividades de la feria destacó un evento que sumergió al público en una atmósfera similar a la de un concierto de música electrónica. Esta experiencia única fue protagonizada por el DJ monje New Jin, quien ha conseguido fusionar los valores del budismo con la energía vibrante de la música electrónica, invitando a los asistentes a cantar y a participar activamente en esta envolvente experiencia musical. En realidad, New Jin no es un monje en sí, sino un personaje al que da vida el comediante Yoon Seong Ho. Sin embargo, su nombre como Dharma fue otorgado por la principal organización budista de Corea, la Orden de Joyge. Así, recibió el nombre budista de New Jin, que fusiona la palabra inglesa “New” o nuevo y la palabra china “Jin”, que significa avanzar.

Yoon Seong Ho nació en Seúl en 1976 y se graduó del departamento de teatro y cine del Instituto Dong-Ah de Artes y Medios. Comenzó su carrera profesional como modelo, pero tras completar el servicio militar decidió adentrarse en el mundo de entretenimiento. Debutó como comediante en 2001 en el canal de televisión SBS, y aunque no logró el éxito deseado en dichos programas, su fama despegó después de moverse a KBS, donde se unió al popular programa de humor “Concierto de Gag”. En dicho show conquistó al público con su personaje “Pakgu”, convirtiéndose en uno de los favoritos de la audiencia. Siempre en busca de nuevas experiencias, Yoon Seong Ho no dejó de estudiar otros ámbitos ajenos a su trabajo y también aprendió a pinchar como DJ, ante la falta de oportunidades en los shows y el futuro incierto de su carrera. En 2016, decidió ir a China para aprender el idioma y estuvo allí durante dos años.