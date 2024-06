Con nombre propio: Jeong Kuk Hyeon

El profesor Jeong Kuk Hyeon, jefe del departamento de taekwondo en la Universidad Nacional de Deportes de Corea, es una auténtica leyenda del taekwondo surcoreano. En 2024 cumplió 62 años y aún se pone su dobok, el uniforme tradicional de las artes marciales coreanas, pues asegura que sigue estando en buena edad para dar patadas al aire.

Jeong Kuk Hyeon nació en la provincia de Jeolla del Sur en 1962. Aunque comenzó practicando voleibol en la escuela primaria y no se inició en el taekwondo hasta la secundaria, rápidamente alcanzó los mayores niveles de este arte marcial. Su dedicación y talento lo llevaron a convertirse en el único taekwondista coreano en ganar consecutivamente cuatro Campeonatos Mundiales: Ecuador en 1982, Dinamarca en 1983, Corea del Sur en 1985 y España en 1987. Además, subió a lo más alto del podio en los Juegos Olímpicos de Seúl 1988. A primera vista podría parecer que la vida de la leyenda del taekwondo estuvo llena de triunfos y laureles, pero su camino no fue nada fácil. En aquellos tiempos apenas había equipos corporativos de taekwondo y la mayoría de los practicantes se retiraban pronto del ámbito competitivo. Y Jeong Kuk Hyeon no fue una excepción. Tras graduarse de la Universidad Nacional de Deportes de Corea no pudo hallar un equipo corporativo y tuvo que arreglárselas por su cuenta para sobrevivir, entrenando en el dojang o gimnasio de su maestro. Incluso después de ganar la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Seúl 1988, la situación siguió más o menos igual. Al ser una medalla en una disciplina de demostración, no obtuvo beneficios adicionales ni una pensión vitalicia. Luego comenzó a buscar empleo como profesor en los departamentos de Taekwondo de diversas universidades, pero no tuvo suerte. Pero todo cambió en el año 2000, cuando fue designado como profesor en la Universidad Nacional del Deporte de Corea, su alma mater. Fue así, casi a los 40 años de edad, cuando estableció su carrera profesional de manera estable, demostrando que el esfuerzo y la constancia siempre rinden frutos.





Entre 2018 y 2021, ocupó el cargo de Secretario General en la Fundación para la Promoción del Taekwondo, y actualmente desempeña roles destacados en el ámbito del taekwondo como miembro ejecutivo de la Federación Mundial de Taekwondo y de la Federación Asiática. Además ostenta el cargo de vicepresidente en la división de mejora del rendimiento deportivo del Comité Olímpico y Deportivo de Corea.

Hoy día, el sabum Jeong Kuk Hyeon se ha propuesto un nuevo reto: alcanzar el 9º dan, el grado más alto en taekwondo. Aunque confiesa no tener prisa, pues obtuvo el 8º dan hace tres años y debe esperar ocho años antes de poder presentarse al examen para 9º dan. Así, cuando la hora de intentarlo estará en sus 70 años. Durante ese periodo se dedica a preparar su cuerpo y su mente para lograr tan valioso objetivo. Y además de sus metas personales, tiene otra misión igualmente importante: formar a las nuevas generaciones que impulsarán el taekwondo y asegurar que dicho arte marcial coreano pueda lograr un mayor reconocimiento a nivel mundial.