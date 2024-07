Soulmate (소울메이트)





‘Soulmate’ se ambienta en la Corea de las postrimerías de la década de los noventa, exactamente en la isla de Jeju de aquella época. A partir de ahí presenta la amistad y el amor de adolescente, tan entrañables como nostálgicos, con una temperatura y humedad perfectas, teniendo como telón de fondo hermosos paisajes que van desde bosques frondosos hasta mares refrescantes. Incluso tiene un toque retro que realzan los objetos que usan los personajes y rememoran al final del siglo XX, como teléfonos 2G y videojuegos arcade de baile tipo DDR (Dance Dance Revolution) o Pump It Up de Corea del Sur.





En la película Miso y Haeun se conocen un día de verano peculiarmente caluroso, en mitad de una clase tan aburrida que les da sueño. Inmediatamente se hacen amigas y desde entonces se vuelven inseparables. Así crecen juntas. Se hacen mujeres viéndose entre sí como reflejadas en un espejo, hasta que Haeun vive su primer amor, suceso que no solo marca su vida sino también la de su amiga Miso, al cambiar notablemente su relación y abrir una extraña distancia entre ambas. Poco a poco las dos amigas se alejan, pero cuando creían haber perdido el contacto por completo algo propicia el reencuentro. Entonces comprenden que no hubo un segundo que no se extrañaran y también el tiempo que tristemente dejaron pasar.





Desde la sensación y las emociones que evoca la palabra soulmate, esta cinta permite al espectador sentir mariposas en el estómago como cuando pasaban horas secretas con esa persona que sentían como su “alma gemela”, así como las alegrías, tristezas y otros sentimientos que normalmente se asocian con la adolescencia o con esa juventud temprana de los veinte. De esta manera, la película ‘Soulmate’ ofrece dos horas repletas de nostalgia y la oportunidad de reflexionar sobre esas amistades y esos amores que nos hacen volar o experimentar el éxtasis, al tiempo que nos rompen y por eso nos nutren.