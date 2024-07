Taeyang ofrece un concierto en solitario siete años después

ⓒ THE BLACK LABEL

Taeyang, integrante de Big Bang, anuncia un nuevo concierto en solitario.

El lunes 15 su sello discográfico, The Black Label, publicó en redes sociales un póster de “TAEYANG 2024 TOUR [THE LIGHT YEAR] IN SEOUL”, concierto que tendrá lugar el 31 de agosto y el 1 de septiembre en el Salón Olímpico del Parque Olímpico de Seúl.

Es la primera vez en siete años que el artista ofrece un concierto en solitario desde 2017. Comenzando con las presentaciones en Seúl, Taeyang planea también una gira por Asia para deleitar a sus fans globales.

Taeyang ha estado muy activo en el ámbito musical tras lanzar en 2023 su segundo mini álbum “Down to Earth” con temas que han logrado gran popularidad como “Vibe (feat. Jimin de BTS)”, “Shoong!” y “Seed”.