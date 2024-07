Yoon San Ha de ASTRO debuta en solitario

Yoon San Ha de ASTRO llega con nuevo álbum en solitario ocho años después de su debut como integrante de la boyband.

Fantagio, su agencia de representación, publicó el jueves 18 en las redes sociales la lista de temas del primer mini álbum en solitario de Yoon, titulado “DUST”.

El disco contiene un total de seis canciones: “DIVE” – el tema principal-, “Fox Star”, “Losing My Mind”, “BITTERSWEET MISTAKE”, “BLEEDING” y “Rain Down On Me”.

“Fox Star” fue escrito y compuesto por Yoon, mientras que el cantautor británico Etham participó en la producción de “Losing My Mind”, creando una buena sinergia con el artista de K-pop.

El álbum saldrá el 6 de agosto a las 6 de la tarde, hora local, en las principales plataformas de música.