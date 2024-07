Regardless of Us (우리와 상관없이)





‘Regardless of Us’ es una impresionante obra de debut. Aquí su realizador Yoo Heong Jun hace una exploración visual muy creativa de los aspectos maleables de nosotros mismos. Se trata de un rompecabezas cinematográfico presentado en blanco y negro, en extremo minimalista por cierto, donde Yoo profundiza en la maleabilidad de la identidad, el desempeño y la vida misma. Se desarrolla en tomas largas, y la tensión entre el movimiento y el estancamiento persiste en cada fotograma.





La historia gira en torno a Hwaryeong, una actriz que debe guardar reposo pues no hace mucho sufrió un derrame cerebral que dañó su memoria a corto plazo, sin embargo, y pese a estar en cama, lucha por recordar la trama de la última película que rodó. Aunque la visitan amigos y colegas para hacerle conversación, para de alguna manera ayudarla a recuperar la memoria, nada de eso sirve y solo enreda más su mente. Entre los comentarios que le hacen se repiten las menciones de un artista jubilado, una hija y un exmarido, aunque nada está claro y hay falta de coherencia entre esas historias. Es como si, al igual que Hwaryeong, todos sufrieran de amnesia repentina.

Así, en la primera mitad de la película hay piezas narrativas fracturadas, piezas que parecen sueltas y dispersas sin ninguna regla. No obstante, cobran vida hacia la segunda mitad cuando la cinta va arrojando pistas que dan a entender que esas piezas narrativas tienen que ver con una película de Hwaryong de la que todos hablan, al tiempo que van cambiando constantemente la motivación de los personajes y las relaciones entre sí.





La trama superpone continuas reconfiguraciones de relaciones que también se reflejan a nivel visual. Si bien gran parte del díptico del director Yoo Heong Jun gira en torno a conversaciones largas que recuerdan el trabajo de Hong Sang Soo, las extensas secuencias de diálogos de ‘Regardless of Us’ están a su vez marcadas por escenas sin palabras donde la cámara simplemente observa a los personajes caminando por callejones vacíos. Dicho esto, una secuencia particularmente sorprendente es una que avanza y retrocede silenciosamente entre unos caminos mudos que conectan con una encrucijada, expresión visual de la estructura en constante cambio de la película.