Proyect Silence (탈출: 프로젝트 사일런스)





‘Project Silence (Proyecto Silencio)’ es una producción póstuma del actor Lee Sun Kyun, incluida en la sección Proyecciones de Medianoche del Festival Internacional de Cine de Cannes de 2023. Se trata de una película de desastre donde el personaje al que encarna Lee, un funcionario de la Oficina presidencial de Seguridad Nacional, lucha por sobrevivir y salvar a otros sobre un puente.





La cinta empieza mostrando a Cha Jeongwon, un competente asesor presidencial, al volante de su coche. En el auto está con su hija para llevarla hasta el aeropuerto porque va a estudiar en el exterior. Sin embargo, mientras cruza un puente que conecta con el aeropuerto se topa con un accidente provocado por una densa niebla y mala visibilidad, que dejan varados a cientos de conductores más un vehículo militar con carga sospechosa. Pronto Jeongwon descubre que ese camión militar llevaba perros entrenados para asesinar, como un arma antiterrorista, y que esos animales escaparon convirtiéndose en una amenaza mortal para las personas indefensas sobre el puente bloqueado por un accidente.





Dirigida por Kim Tae Gon, ‘Proyecto Silencio’ parte de una premisa bastante inusual para ser una película de desastre. ¿Perros asesinos sobre un puente amenazando a civiles? Convincente no es. Además, mucho de lo que se expone en el film ya lo hemos visto: un escenario precario, en este caso un puente avejentado que está a punto de derrumbarse, una desgarradora fuga de gas tóxico y una niebla impenetrable. Y por si todo eso no fuera suficiente, también hay una narrativa demasiado sentimental que involucra a un padre que intenta mantenerse conectado con su pequeña hija, que está creciendo muy rápido. Así, y muy desafortunadamente, después de configurar un escenario con unos cuantos detalles novedosos y ofrecer una salva inicial de caos de ataques de perros, ‘Project Silence’ pronto se vuelve bastante tímida y aburrida. Mientras la gente corre aterrorizada y los perros saltan, la película se hace eco de secuencias como las de Parque Jurásico de Steven Spielberg o la serie The Lost. Lo que no ayuda es que, si bien los perros salvajes dan miedo, las mediocres CGI (imágenes generadas por computadora) creadas para representarlos, terminan socavando su ferocidad.