Prosigue controversia sobre presunto plagio de NewJeans

Una banda británica llamada ‘Shakatak’ insiste que la canción “Bubble Gum” de New Jeans, estrenada el pasado mes de mayo, infringe los derechos de autor al incorporar elementos de su canción “Easier Said Than Done”. La banda británica alega que la canción “Bubble Gum” usa los mismos ritmos, notas y coro que “Easier Said Than Done”, mientras que el sonido de la guitarra eléctrica y del bajo, así como el compás y la melodía de ambas canciones, son muy similares.

Por su parte ADOR, la agencia de New Jeans, niega tajantemente la acusación y pidió a la banda británica presentar un análisis fiable.

En respuesta, Shakatak dijo haber contratado a un musicólogo para un análisis detallado, hecho que ha volcado la atención del escenario global musical en este escándalo.

A veces un plagio musical es algo subjetivo y difícil de determinar, y los expertos opinan que en la contienda entre NewJeans y Shakatak, la indemnización no sería muy elevada aunque confirmaran el plagio. Sin embargo el escándalo en sí puede suponer un obstáculo para NewJeans, grupo superestrella del K-Pop que justo celebra su segundo año de debut.