Con nombre propio: Hyun Chul

El trot es un género musical popular coreano caracterizado por un estilo melódico y alegre, con influencias de la música tradicional coreana y occidental. Una de las leyendas de este género es Hyun Chul, conocido por su gran popularidad en las décadas de 1980 y 1990 con éxitos como “Lo odio, lo odio” y “El amor debe ser una mariposa”. En julio de 2024, el país recibió con tristeza la noticia del fallecimiento de Hyun Chul, quien murió a los 82 años de edad tras luchar contra una enfermedad crónica.

El veterano cantante nació en 1942 en la ciudad portuaria de Busan. Su nombre real era Kang Sang Soo. Debutó en 1969 a los 27 años con la canción “Desalmada tú” y en la década de los 70 formó la banda “Hyun Chul y las abejas”. Sin embargo, pese a su esfuerzo y dedicación la banda no logró captar la atención del público. Esa falta de reconocimiento lo llevó a pasar un largo período en el anonimato, ajeno al éxito y la fama que más tarde alcanzaría. El cantante recordó su pasado como una etapa de su vida donde se enfrentó a muchas dificultades económicas y tuvo problemas para mantenerse. También mencionó que tuvo que mudarse en repetidas ocasiones y, a veces hasta vivir en casa de algún amigo. A pesar de las adversidades, Hyun Chul no se rindió. Su perseverancia finalmente dio frutos en 1982, cuando saltó a la fama como solista con la canción “Pienso en ti, ya sea sentado o de pie”. Ese éxito marcó el comienzo de una nueva era en su carrera, y a esa canción le siguieron otros grandes éxitos como “Devuélveme la juventud”, “Mi corazón junto con las estrellas” y “Etiqueta de nombre para el amor”, consolidando su posición en la industria musical.





ⓒ YONHAP News

Cuando se habla de la carrera de Hyun Chul es imprescindible destacar la canción “Bong Sunhwa Yeonjung”. Dicho tema no solo se convirtió en un gran éxito, sino que también le llevó a ganar el Gran Premio de música de KBS en 1989. En su discurso de agradecimiento no pudo contener la emoción y rompió a llorar, dando las gracias a todos sus seguidores. Asimismo, se entristeció por no compartir dicho momento con su padre, quien falleció un mes antes de que él recibiera el galardón, palabras que tocaron el corazón de los espectadores. Al año siguiente, repitió la hazaña con la canción “Lo odio, lo odio”. Cabe destacar que fue conocido como uno de los “cuatro reyes del trot” junto con Seol Woon Do, Tae Jin Ah y Song Dae Kwan. El veterano cantante se retiró de los escenarios a finales de 2010 por problemas de salud, incluida una cirugía de disco cervical.

Las canciones de Hyun Chul se han convertido en clásicos del género trot, y destacan por sus contagiosas melodías y pegadizas letras. A medida que este género, tradicionalmente asociado a las generaciones mayores, ha comenzado a ganar popularidad entre los más jóvenes gracias a nuevas versiones de temas antiguos, el legado del rey del trot sigue vivo y latente en la música coreana.