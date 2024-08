Con nombre propio: Oh Sang Uk

Corea del Sur puede considerarse una potencia olímpica, quizás no al nivel de Estados Unidos o China, pero ha logrado destacar en el escenario internacional, acumulando medallas en una variedad de deportes. Ha dominado en algunas disciplinas y en otras está comenzando a destacar, como es el caso de la esgrima. El esgrimista surcoreano Oh Sang Uk se alzó con la medalla de oro en la competencia de sable individual masculino en los Juegos Asiáticos de Hangzhou 2023 celebrados en China, y un año después volvió a subir a lo más alto del podio en la misma disciplina, esta vez en los Juegos Olímpicos de París 2024. Su actuación cautivó a los espectadores por su destreza y habilidad en el arte de la espada, así como por su buena apariencia física.

Oh Sang Uk nació en la ciudad de Daejon en 1996. Comenzó a practicar la esgrima siguiendo los pasos de su hermano mayor en 2009, cuando estaba en séptimo grado en la escuela. Lo que inició como un simple hobby, sin intención de dedicarse a ello de manera profesional, rápidamente se transformó en algo más grande. En las pistas del gimnasio escolar, el joven esgrimista demostró un talento innato al derrotar a sus contrincantes uno tras otro. Sus habilidades con el sable no pasaron desapercibidas, y pronto se destacó entre los demás deportistas. Ganó medallas doradas tanto en la modalidad individual como por equipo en diversos circuitos juveniles nacionales. Un hecho curioso sobre su desarrollo es que, en séptimo grado, medía poco más de 1,60 metros. Sin embargo, al año siguiente, experimentó un crecimiento extraordinario de aproximadamente 20 centímetros, llegando después a alcanzar una altura de más de 1,90 metros en décimo grado. Lee Hyo Geun, entrenador de sable del equipo nacional, tenía su mirada puesta en la joven promesa de la esgrima, y reconociendo su potencial, lo ayudó a dar sus primeros pasos como esgrimista. Sobre este periodo de su adolescencia, Oh Sang Uk recuerda que los entrenamientos fueron muy duros, pero los esfuerzos valieron la pena. Fue en diciembre de 2014, cuando tenía 18 años, que su nombre comenzó a ser reconocido al vencer al mejor esgrimista del país, Gu Bon Gil, en el Campeonato Deportivo Nacional. Posteriormente, su arduo trabajo fue recompensado y logró convertirse en el esgrimista más joven en formar parte del equipo nacional, marcando el comienzo de una prometedora carrera en el deporte de la esgrima.





ⓒ YONHAP News

En los Juegos Olímpicos de París 2024, Oh Sang Uk alcanzó un hito importante en su carrera deportiva al ganar la medalla de oro en sable individual y por equipo. Con esta impresionante victoria, no solo añadió dos medallas más a su ya destacada colección, sino que también logró ingresar al selecto grupo de esgrimistas que han logrado el Grand Slam. Al respecto, el Grand Slam es un reconocimiento reservado para aquellos que han conquistado los principales campeonatos internacionales en su disciplina. En concreto, ha obtenido los títulos individuales en el Campeonato Mundial de Esgrima en 2019, los Juegos Asiáticos en 2022 y el Campeonato Asiático de Esgrima en 2019 y 2024.

La estrella de la esgrima, Oh Sang Uk, con grandes éxitos deportivos a sus espaldas, está inspirando a futuras generaciones que lo ven como un modelo a seguir. Con cada triunfo, sigue dejando una huella imborrable en la historia de la esgrima y va rumbo a ser recordado como uno de los grandes de este deporte.