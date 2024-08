Con nombre propio: Kim Woo Jin

ⓒ YONHAP News

Cuando se habla de tiro con arco en las competiciones internacionales, es imposible no pensar en Corea del Sur, una potencia indiscutible en este deporte. Y dentro de este prestigioso legado, un nombre resuena con fuerza: Kim Woo Jin, quien se ha ganado el título de GOAT (Greatest of All Time), es decir, el mejor de todos los tiempos. El arquero surcoreano logró una hazaña sin precedentes en los Juegos Olímpicos de París 2024, al coronarse con la medalla de oro en la competición masculina individual. Este logro cierra un impresionante triplete dorado, ya que previamente se alzó con la presea dorada en las competencias de equipo masculino y mixto.

Kim Woo Jin, nació en 1992 en el condado de Okcheon, provincia de Chungcheong del Norte. Desde muy joven, mostró una destreza excepcional en esta disciplina, inspirándose en su hermano mayor, quien lo introdujo al deporte cuando estaba en cuarto grado de primaria. En tan solo un año, empezó a destacar entre sus rivales, al dominar la competición juvenil de su región. Su talento innato y su arduo trabajo lo llevaron a vestir el uniforme nacional, y con tan solo 18 años, participó en los Juegos Asiáticos de 2010 en Guangzhou, China. A pesar de su juventud, se colgó la medalla de oro tanto en la modalidad individual como por equipo masculino, dando a conocer su nombre entre los grandes arqueros del continente. El éxito continuó en 2011, cuando repitió la hazaña en el Campeonato Mundial de Tiro con Arco al Aire Libre celebrado en Turín, Italia.

La selección surcoreana ha vuelto a demostrar su indiscutible dominio en el tiro con arco durante los Juegos Olímpicos de París 2024, logrando llevarse a casa las cinco medallas de oro que estaban en juego en esta disciplina. Este asombroso desempeño no es casualidad, ya que los propios arqueros coreanos afirman que los torneos de selección para formar parte del equipo nacional son incluso más difíciles que los Juegos Olímpicos. Kim Woo Jin ha representado al país en tres ocasiones, participando en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016 y Tokio 2020, donde ganó la medalla de oro en las competiciones por equipo masculino en ambas ediciones, aunque sin suerte en la modalidad individual. Sin embargo, dicen que a la tercera va la vencida, y así fue.





En los Juegos Olímpicos de París 2024, el arquero coreano finalmente se proclamó campeón olímpico en la modalidad individual. Tras su victoria, expresó su felicidad no solo por haber hecho historia, sino también por haber completado “la última pieza del rompecabezas” en su carrera. Con este logro, Kim Woo Jin acumula un total de cinco medallas olímpicas, todas de oro, lo que lo convierte en el deportista coreano con más preseas doradas. Después de su deslumbrante desempeño en París, la estrella del arco dijo que no tenía planes de retirarse y que seguiría entrenando, esta vez con el objetivo puesto en los Juegos de Los Ángeles 2028. Kim Woo Jin es prueba de constancia y dedicación, en un país donde solo los mejores de los mejores logran llegar a la cima del tiro con arco. Sin duda, no solo continúa siendo una leyenda en este deporte, sino también una fuente de inspiración para todos aquellos que sueñan con seguir sus pasos.