Pilot (파일럿)





Antes del estreno de ‘Pilot’ hubo una gran preocupación por si esta película, una comedia sobre un hombre que se disfraza de mujer que nunca ha tenido éxito en el mercado cinematográfico surcoreano, sería bien recibida por el público. Máxime considerando que lo que muestra en pantalla es una fantasía al cien por cien, donde mujeres inteligentes con talento y poder triunfan y hombres sexistas con actitud de superioridad pierden los estribos y caen en la ruina social y profesionalmente hablando. Algo que claramente no ocurre en la realidad surcoreana, una sociedad aún con profundas raíces patriarcales y marcada por una discriminación de género, aunque ya no tan abierta como antes, sigilosa pero no por eso menos intensa. Dicho esto, lo más destacable de esta película es que retrata todo ello de una manera no muy seria, ligera y con mucho humor, para que cualquiera que la vea pueda simpatizar ya sea con los personajes o con el argumento. Quien contribuye casi enteramente a que eso se logre es Cho Jung Seok, actor que ejecuta aquí el papel principal de Han Jeongwu. Es gracias a él y a su actuación de lo más natural y espontánea que el film encuentra el punto ideal de equilibrio entre crítica social y comedia, haciendo de esta una película, más que nada, entretenida.





Entre ser una película ejemplar con moderación o marcar un antes y después en la historia del cine coreano con un claro mensaje sobre la discriminación sexual, ‘Pilot’ elige incluirse en la primera categoría. De esta manera, omite mencionar las macro ideas o polémicas que pudieran surgir a partir de la alteración de género del personaje central, por ejemplo sobre el tema de la sexualidad o el lugar que la sociedad da a quienes tienen una orientación sexual diferente del promedio, mientras presenta sin imponer un discurso sobre las prácticas sexistas y discriminatorias que todavía prevalecen en Corea, siendo su mayor mérito el hecho de que hace todo eso dentro del género de comedia.