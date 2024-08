Revólver (리볼버)





La película ‘Revólver’ se divide claramente en dos partes. La primera mitad se desarrolla a un ritmo pausado para transmitir al público toda la información que necesita saber, tanto para seguir la lucha por la verdad y por dinero que inicia Suyeong, papel principal personificado por Jeon Do Yeon, como para entender la psicología de este personaje. La mitad posterior, por otra parte, avanza a galope. Sobre todo hacia el último tercio todo explota, al converger los subargumentos y los personajes presentados en la primera parte, en detalle y con largas explicaciones a tal punto de aburrir un poco. En otras palabras, quien elija ver esta película deberá tener paciencia en la mitad inicial para poder disfrutar del explosivo desenlace que les aguarda al final.





Lo más destacable de ‘Revólver’ es definitivamente la actuación del elenco. No hay nadie que defraude con su interpretación. Todos, desde quienes asumen papeles protagónicos hasta los actores secundarios e incluso los que realizan roles periféricos muy pequeños contribuyen a su manera a enriquecer el argumento, así como las escenas en las que aparecen. Por supuesto, quien más brilla es Jeon Do Yeon en el papel principal de Suyeong. Aquí muestra una cara que poco conocemos de ella, sombría y fría, mientras que su antagonista, Ji Chang Wook en el papel de Andy, logra crear un personaje único valiéndose tanto de sus atributos físicos como de su capacidad interpretativa, que bien podría ser descrito como un “villano galán” de lo más sucio y cobarde. Igualmente hace una gran actuación Im Ji Yeon como Yunseon, que aquí no vamos a revelar si es aliada o enemiga de Suyeong porque puede ser un spoiler. A Im Ji Yeon muchos la recordarán como la villana de la serie The Glory de Netflix.