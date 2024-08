Victory (빅토리)





La historia de ‘Victory’ no es nada novedosa. Es similar a la película de Hollywood ‘Bring It On’ (titulada como ‘Triunfos robados’ en algunos países hispanohablantes) en el sentido de que gira en torno a unas porristas adolescentes, o a la producción surcoreana ‘Sunny’ por el hecho de rememorar décadas pasadas usando la música como principal medio. Sin embargo, y pese a la falta de novedad de su argumento y los muchos clichés que puede contener, la cinta es entretenida y hasta conmovedora al transmitir de la manera más simple, genuina y sincera una verdad que todos conocemos, no obstante olvidamos con frecuencia: que todos, en algún momento de nuestras vidas, necesitamos el apoyo y el “hurra” de alguien para reponernos y seguir adelante. Pues las personas a quienes las protagonistas alientan en la cinta no son solo sus compañeros del equipo de fútbol de la escuela, sino también sus padres, la mayoría trabajadores de los grandes astilleros ubicados en la isla que en mitad de una severa crisis financiera deben luchar contra unas condiciones laborales inseguras e incluso fatales para mantener a la familia. Recordemos que el año en que se ambienta la película, 1999, fue una época que la que persistían las consecuencia de la crisis financiera asiática. Una crisis que azotó fuerte Corea del Sur haciendo quebrar a muchas empresas y a tal punto de obligar a las autoridades del Gobierno a recibir rescate del Fondo Monetario Internacional a cambio de aceptar iniciar un intenso proceso de reestructuración económica, que resultó en despidos masivos.





Finalmente, un detalle que no podemos pasar por alto es la música que suena en la película: canciones al compás de las cuales las protagonistas animan y bailan. Todas son melodías que nos recuerdan la música coreana de los noventa, sobre todo la que hoy se considera la antesala de la popularidad global del k-pop actual. Así, se escuchan en las escenas algunos de los mega éxitos de la música coreana de aquellos tiempos, como ‘Hayeoga (하여가)’ de Seo Taiji y los Muchachos, ‘Show (쇼)’ de Kim Won Jun, ‘Voltea a mirarme (나를 돌아봐)’ de Deux y ‘Tú puedes (할 수 있어)’ de NRG, entre muchas otras canciones.