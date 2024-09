NCT Dream arranca gira por Latinoamérica en Colombia y Brasil

ⓒ SM Entertainment

NCT Dream comenzó su gira por América Latina el 31 de agosto, en el Movistar Arena de Bogotá, Colombia, con el concierto “THE DREAM SHOW 3 : DREAM( )SCAPE”, en el primer encuentro con sus fans colombianos, quienes estaban emocionados por conocer al grupo.

Durante el show, NCT Dream encendió el escenario con una variada lista de canciones, incluyendo éxitos como ‘Smoothie’, ‘ISTJ’, ‘We Go Up’ y ‘GO’. Los fans también disfrutaron de baladas como ’Breathing’, ‘Never Goodbye’ y ‘Walk With You’, así como de temas más movidos como ‘Candy’ y ‘Yogurt Shake’. Además, el grupo sorprendió a la audiencia al presentar en vivo por primera vez la nueva canción en inglés ‘Rains in Heaven’.

NCT Dream no solo ofreció una actuación repleta de energía y carisma, sino que también interactuó con el público, agradeciéndoles en español y haciendo contacto visual.

Los integrantes agradecieron tan emocionante inicio de gira y expresaron su alegría al escuchar las hermosas voces del público cantando al unísono. También destacaron lo significativo que fue encontrarse con sus fans de Colombia y prometieron regresar pronto.





Por su parte, los fans disfrutaron del concierto de principio a fin, cantando, bailando y agitando sus lightsticks, dejando de manifiesto la popularidad de NCT Dream incluso al otro lado del mundo.

El grupo masculino de K-pop continuará su gira mundial el 2 de septiembre en São Paulo, Brasil.