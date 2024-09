Con nombre propio: Nam Jin

Cuando el género trot dominaba la escena musical en la década de los 60 y 70, uno de los artistas más destacados e influyentes fue Nam Jin. Hoy, a sus 79 años, sigue activo y presente en la cultura coreana. Además, en 2024 en los cines estrenaron un documental titulado “Oppa, Nam Jin”, que repasa su vida y trayectoria profesional.

Nam Jin nació en 1945 en Mokpo, en la provincia de Jeolla del Sur. Desde joven, soñaba con ser actor, pasión que decidió perseguir pese a la oposición de su padre. Con determinación, se matriculó en la Universidad Hanyang, donde estudió teatro y cine, buscando forjarse un futuro en el mundo de la actuación. Sin embargo, el destino tenía otros planes para él y, tras inscribirse en una academia de canto se adentró en el mundo musical. A los 20 años, en 1965, Nam Jin debutó como cantante con la canción “Playboy Seúl”. Sin embargo, los resultados no fueron los esperados y su segunda canción “Amor número cero”, enfrentó un obstáculo mayor: la censura. A pesar de estos desafíos iniciales, en 1966 logró alcanzar la fama con el tema “Con el corazón dolorido”, lo que lo catapultó al estrellato. Gracias a ese éxito fue galardonado como Nuevo Artista del Año en el canal MBC y más tarde, entre 1971 y 1973, fue elegido como mejor cantante durante tres años consecutivos. Durante su salto a la fama, fue seguido por un gran número de fans que lo llamaban “oppa”, término coreano cariñoso que las jóvenes utilizan para referirse a un hermano mayor o, en este contexto, a un novio. En 1968, cuando estaba en la cima de su popularidad, decidió alejarse de los escenarios para cumplir con el servicio militar obligatorio en la marina, y fue enviado por un año a la Guerra de Vietnam. Posteriormente, volvió con más fuerza, destacándose con temas como "Contigo", “El nido” y “Copa vacía”, que rápidamente se convirtieron en los favoritos del público. Cabe recordar que ese periodo de su carrera estuvo marcado por una gran rivalidad con otro artista. Los medios comenzaron a comparar a Nam Jin con Na Hoon A, otro gran artista que, aunque en la actualidad es considerado como una leyenda viva del trot, en aquel entonces apenas despuntaba en la escena musical.





ⓒ Studio dhL

Aunque algunos puedan creer que la carrera del veterano cantante tuvo siempre una trayectoria ascendente y sin obstáculos, en realidad estuvo marcada por numerosos desafíos y contratiempos. A lo largo de su vida profesional tuvo que enfrentar significativos altibajos, que por fortuna logró superar con tenacidad y resistencia. También estuvo al borde de la muerte en dos ocasiones. La primera fue durante la Guerra de Vietnam, donde vivió los peligros del combate, y la segunda fue en 1989, aún más cercana a la tragedia, cuando un miembro de una banda criminal lo apuñaló en el muslo, quedando a solo unos centímetros de una herida mortal.

A falta de un año para celebrar el 60º aniversario de su debut, este 2024 Nam Jin comentó en una entrevista que las fans que solían llamarlo “oppa” en su juventud ahora tienen entre 60 y 70 años, y por tanto las siente como familia. Agregó que “aquellos que me ven cantar en el escenario tienen esa edad, pero sus expresiones faciales me llevan de vuelta a los días en que eran adolescentes. Es algo que realmente me emociona”. Hoy, a sus 79 años, el veterano y gran cantante Nam Jin sigue siendo una legendaria figura de la música coreana, y su carrera sigue brillando.