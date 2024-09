Con nombre propio: Na Hoon A

En el panorama musical de Corea del Sur se utiliza la expresión el “poder de las entradas”, que alude a la capacidad de los artistas para atraer multitudes masivas y vender entradas a una velocidad asombrosa. Entre los artistas más destacados figuran Lim Young Woong, estrella ascendente del trot, IU, conocida por su voz celestial, y el mundialmente famoso grupo BTS. No obstante, de entre todos ellos, Na Hoon A destaca como el cantante más veterano y el que lleva más años conquistando al público, pues las entradas de sus conciertos se agotan en cuestión de minutos. Como todo comienzo tiene su final, el emperador del trot anunció en febrero de 2024 su retirada definitiva de los escenarios. A través de una conmovedora carta titulada “Gracias”, expresó que haría su último tour, cerrando con ello una carrera de 58 años marcada por innumerables éxitos y el cariño de sus seguidores.

Na Hoon A nació en la ciudad portuaria de Busan en 1947, según su perfil en línea. Sin embargo, algunos compañeros de escuela afirman que su verdadero año de nacimiento podría ser 1950 o 1951. De manera inusual, en lugar de reducir su edad para parecer más joven, decidió añadir algunos años, pues cuando debutó era menor de edad. Durante sus tiempos de escuela, también jugó en el equipo de béisbol, pero su verdadero sueño era convertirse en vocalista de música clásica. Aunque no logró su sueño en ese género, sí lo hizo con gran éxito en otro. En 1966 debutó con el tema “Un camino de mil millas”, y desde entonces cosechó una enorme popularidad con éxitos como "Amor", "Por qué lloras", "Maleza" y "La estación natal", entre muchos otros. Fue una de las figuras más destacadas de la escena musical en la década de los 70, no solo como cantante, sino también como compositor, con más de 800 canciones a su nombre. No es de extrañar pues que sea el artista coreano con el mayor número de canciones registradas en las máquinas de karaoke.





ⓒ Yeara Yesori

En la década de los 70, la escena musical estuvo marcada por la rivalidad entre Na Hoon A y Nam Jin. Ambos artistas compartieron experiencias dramáticas, incluyendo ataques casi mortales. En el caso de Na Hoon A, en 1972 fue atacado con una botella rota en un concierto, lo que le causó una grave herida en un lado de la cara que requirió 72 puntos de sutura. Otra palabra que suele asociarse con esta figura, que ha estado casada con su arte, es “misterio”. Na Hoon A se destaca por evitar a los medios de comunicación y concentrarse exclusivamente en su carrera musical, lo que hace que sus apariciones en televisión sean extremadamente raras. Incluso para otras celebridades, es difícil verlo. Por eso, sus conciertos son el principal lugar donde el público puede disfrutar de su presencia y las entradas desaparecen en cuanto salen a la venta.

Tras más de medio siglo de carrera en el mundo musical, el legendario “Emperador del Trot” ofreció su gira final en 2024, titulada “Gracias. Último Concierto”. El tour comenzó en abril en la ciudad de Incheon y recorrió varias ciudades del país, cautivando a miles de seguidores. Fiel a la sabiduría del dicho coreano “vete mientras te siguen aplaudiendo”, la leyenda viva del trot decidió decir adiós a los escenarios, pero no sin antes saludar por última vez y decir con su voz más fuerte y clara “gracias a todos”. Con esta despedida, cierra un capítulo histórico en la música de Corea del Sur, dejando sin duda un legado imborrable.