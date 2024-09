El video musical ‘AS IF IT'S YOUR LAST’ de BLACKPINK supera los 1.400 millones de vistas

BLACKPINK sigue haciendo historia al sumar otro video musical con más de 1.400 millones de reproducciones en YouTube.

Según informó YG Entertainment el día 16, el video musical de ‘AS IF IT'S YOUR LAST’ superó las 1.400 millones de visualizaciones el 14 de septiembre a las 10:46 p.m., alcanzando este impresionante hito poco más de 7 años y 3 meses después de su lanzamiento, el 22 de junio de 2017.

Con este logro, BLACKPINK ya cuenta con cinco videos que han superado esta cifra, entre ellos: ‘DDU-DU DDU-DU‘ (2.200 millones), ‘Kill This Love‘ (2.000 millones), ‘Boombayah‘ (1.700 millones) y el video de coreografía de ‘How You Like That‘ (1.600 millones).

‘AS IF IT'S YOUR LAST’ es una pegajosa canción de baile con letras románticas que conquistó los rankings de iTunes en 74 países, incluidos Estados Unidos y Reino Unido. Además, fue nombrado el "video de K-pop más querido del mundo" el año de su lanzamiento.

Por otro lado, BLACKPINK consolida su estatus como las 'reinas de YouTube', con más de 94,8 millones de suscriptores en su canal oficial, la mayor cifra alcanzada por cualquier artista a nivel mundial, y más de 36,7 mil millones de visualizaciones acumuladas en sus contenidos.