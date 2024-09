Cross (크로스)





‘Cross’ mezcla en dosis moderadas la comedia y la acción. Salvo la inversión que hace de los papeles tradicionales y los estereotipos existentes del hombre y la mujer, no está libre de clichés, aunque no por eso puede decirse que sea poco entretenida o poco atractiva.





Así es esta película, que narra la historia de una pareja que se ve envuelta en un gran peligro y debe acometer una inesperada misión, donde el marido -Gangmu- es un exagente secreto que jamás ha revelado a su esposa su pasado y ahora vive como una ama de casa, y la mujer -Miseon- es policía, la as de la Unidad de Investigación Criminal. La gracia de esta historia está en que Miseon desconoce el pasado de su esposo y las sospechas que empieza a sentir, junto con el miedo de pensar que el hombre que duerme a su lado en la cama todas las noches podría no ser la persona que creía conocer, y el esfuerzo que hace Gangmu por ocultar su identidad pasada ante su mujer, para no perturbar ni a ella ni su pacífica vida matrimonial.





Sin duda, si algo brilla entre la mediocridad narrativa y las escenas repletas de clichés de la cinta es la actuación de los protagonistas: Hwang Jung Min en el papel de Gangmu y Yum Jung Ah en el rol de Miseon. Eso sí, considerando el talento y carisma que siempre han mostrado estos artistas en la pantalla, el resultado que consigue esta obra es insatisfactorio. No obstante, al alcanzar ‘Cross’ el puesto número uno del ranking global de películas de habla no inglesa de Netflix en apenas tres días desde su estreno, deja claro qué tipo de contenidos son los que busca la mayoría de la audiencia en esa plataforma, quizá más ligera que densa, sin un contenido dramático serio, un mensaje de peso o cierta profundidad intelectual, primando la demanda de algo que sirva como entretenimiento agradable.