Porque odio Corea (한국이 싫어서)





‘Porque odio Corea’ narra la historia de Gyena, que de un día para otro decide dejar todo atrás y alejarse de Corea para irse a vivir a Nueva Zelanda. Así, todo el argumento gira en torno a ese personaje y sus decisiones, lo que vive, lo que piensa y lo que siente, y en este sentido resulta lo más natural que la película empiece con su voz contando cómo es su vida.





El día a día que narra esa voz no puede ser más ordinario. Describe los viajes de dos horas que Gyena debe realizar cada mañana y cada tarde para ir y volver del trabajo a casa porque reside en los suburbios de Seúl, los insoportables almuerzos con el jefe que no tiene ni la más mínima consideración con ella al escoger qué comer, su madre que le pide usar sus ahorros para pagar la diferencia entre el valor de la casa donde viven y el apartamento a construir como parte de un proyecto de reurbanización para que la familia pueda tener una vivienda nueva, o el novio con quien lleva una relación de siete años aunque no soporta que mantenga -aunque de forma discreta- una pose de superioridad frente a sus padres, porque su familia está mejor posicionada social y económicamente. Son situaciones que puede vivir cualquiera, concretamente cualquier chica de la edad de Gyena. Nada extraordinario, pero no por eso menos soportable. Y es por esas situaciones cotidianas pero nada amables que nuestra protagonista decide marcharse de Corea, pues la rutina del diario vivir la fastidia y aburre tremendamente.





El destino que elige Gyena es Nueva Zelanda, país ubicado en otro hemisferio, donde nunca el frío es tan cortante como el frío del invierno coreano. Ya instalada, empieza a trabajar. Sabe que no es el paraíso pero avanza con su vida, a veces siendo víctima de discriminación racial, otras haciendo nuevas amistades, e incluso iniciando un nuevo amor. Lo que más le satisface es la relativa igualdad reinante en la sociedad neozelandesa, donde no hay gran diferencia entre las pagas para trabajadores fijos y temporales, ni tampoco un trato diferenciado por el tipo de trabajo que uno realiza. Así, se adapta a su nueva vida, en general feliz al estar lejos de la presión y del ambiente hipercompetitivo de la sociedad surcoreana.